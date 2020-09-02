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    什麼劇情？33歲女師勾15歲男學生野戰 裸照被全校看光光

    英國一名現年35歲女子，2年前任職教師時與一名15歲男學生發生性關係，還在APP上發送裸照，使這些照片在學校被廣為流傳。示意圖，非當事人。（歐新社）

    英國一名現年35歲女子，2年前任職教師時與一名15歲男學生發生性關係，還在APP上發送裸照，使這些照片在學校被廣為流傳。示意圖，非當事人。（歐新社）

    2020-09-02 22:12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名現年35歲女子，2年前任職教師時與一名15歲男學生發生性關係，還在APP上發送裸照，使這些照片在學生間廣為流傳。儘管檢方握有許多證據，不過對於3項罪名指控，女教師全數否認，目前法院審理正持續進行。

    綜合外媒報導，現年35歲的女子凱蒂絲（Kandice Barber）2年前與15歲男學生發生性關係，還在「Snapchat」送出自己的裸照，這些照片隨後在校園中被廣為流傳。校長在看到其中一張照片後，發現女教師與學生的不正常關係，相關單位介入調查，凱蒂絲則在去年3月被逮捕。

    報導指出，2年前晚間在一次頒獎認了男學生，互加「Snapchat」，凱蒂絲約他出去，開車將學生載到沒有人的地方發生性關係，事後也曾私下與學生幽會，還透過在「Snapchat」發裸照給他。警方介入調查後，男學生一開始否認與老師發生性關係，最後他坦言自己撒謊，因為老師說她已經懷孕，讓他感到慌恐，除了朋友外，不敢對其他人說真話。

    對此，凱蒂絲否認與學生發生關係，更稱裸照外傳是駭客所致，之後她又改口坦承曾發了一張裸照給學生。不過，目前她仍否認與16歲以下兒童進行性行為、與兒童性交、煽動兒童進行性交等3項罪名，目前此案尚在法院審理。

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