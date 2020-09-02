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    地獄南韓？女脫北者竟遭軍士官接連性侵

    一名女性脫北者與軍隊合作對北韓從事諜報行動，竟被軍方派來協助的中士性侵，她向中士的中校上司求助，竟也被對方性侵，甚至最後還被迫墮胎2次。示意圖，非涉事軍人。（法新社）

    一名女性脫北者與軍隊合作對北韓從事諜報行動，竟被軍方派來協助的中士性侵，她向中士的中校上司求助，竟也被對方性侵，甚至最後還被迫墮胎2次。示意圖，非涉事軍人。（法新社）

    2020-09-02 23:29:50

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓軍中驚爆性侵醜聞，有個女性脫北者3年前潛逃到南韓，成為南韓公民後與南韓軍方合作進行諜報行動，卻被軍方派來協助的中士性侵，當女脫北者向中士的中校上司求助時，竟也被對方性侵，甚至最後還被迫墮胎2次；南韓國防部軍事檢察官在昨天（9月1日）宣布，已將這兩名軍人提起公訴。

    綜合外媒報導，這名女脫北者逃到南韓後，經過南韓統一部的再教育措施後，成為南韓公民，不過，南韓情報司令部請求女脫北者合作，對北韓從事諜報行動，並指派金姓中士與宋姓中校負責保護與督導，然而本該提供協助的南韓軍人卻成為惡狼。

    在2018年5月至2019年2月期間，女脫北者竟多次遭到2人性侵，金姓中士在定期探訪女脫北者期間，將她灌醉性侵得逞，之後也多次性侵她。然而，女脫北者向金姓中士的上司宋姓中校求救時，竟然也被對方性侵，女脫北者甚至因此被迫懷了2次孕，全數墮胎，還染上了性病。

    女脫北者最後只能向南韓國防部通報，在一名律師的協助下向南韓軍事檢察官提出訴訟，最後這兩名惡狼在2019年11月被停職調查，軍事檢察官昨天（2日）宣布將2人起訴；南韓共同民主黨國會議員梁香子痛批，她氣到手在發抖，「原本應該充滿自由光明的南韓，頓時變成了地獄」，難道北韓婦女不被自由韓國所保護嗎？

    梁香子強調，如果軍方選擇不公開處理這起案件，「我也不會保持沉默」，她會一直關注這起案件直到最後，「請展現南韓軍法應有的尊嚴！」

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