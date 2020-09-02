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    泰版「甄嬛傳」掀高潮 35歲廢妃強勢回歸 恢復所有榮銜

    泰國2日發佈王室公報，恢復「廢妃」詩妮娜所有榮銜。（法新社）

    泰國2日發佈王室公報，恢復「廢妃」詩妮娜所有榮銜。（法新社）

    2020-09-02 19:29:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）先前不顧國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，跑去德國高級飯店裡，與約20名後宮佳麗享樂，後來更證實召回去年被廢黜所有頭銜的第五任妻子、「貴妃」詩妮娜，要她前往德國慕尼黑會面。泰國2日發布王室公報，宣佈恢詩妮娜的王室頭銜和軍銜。

    詩妮娜是泰國王室近一個世紀以來首位獲得「貴妃」（Royal Noble Consort）封號的人。瓦吉拉隆功在冊封第4任妻子素提達為王后3個月後，在去年7月「納妃」，同年8月底，泰國王室史無前例地發布詩妮娜的照片和傳記，罕見向民眾揭露了王室生活，這些照片也包括詩妮娜和瓦吉拉隆功的一系列放閃合照。

    不過，去年10月，泰王突然撤銷詩妮娜所有王室頭銜，稱她違反朝臣行為守則，不忠於君主。根據2019年的公告，詩妮娜阻礙泰王冊封素提達為王后，試圖影響泰王的決定。

    2日公佈的王室公報，恢復詩妮娜所有王室頭銜和軍銜，並強調詩妮娜沒有犯下任何罪，應該待她如同她的頭銜從未被廢除一樣。這份公報由泰王瓦吉拉隆功署名，日期為8月28日。

    詩妮娜出生於1985年1月26日，曾任職泰國軍方護士，之後在宮廷衛隊擔任少將，瓦吉拉隆功去年8月向她頒授4枚勳章，包括特等白象勳章，並讚揚她在宮廷衛隊的工作，更納她為貴妃，成為的第五任妻子，但沒想到短短不到3個月就被褫奪所有頭銜並打入監獄。如今強勢回歸，為這齣活生生的「泰版甄嬛傳」再掀高潮。

    泰王瓦吉拉隆功在冊封第4任妻子素提達為王后3個月後，去年7月「納妃」，將情婦詩妮娜正式冊封為貴妃。（法新社）

    泰王瓦吉拉隆功在冊封第4任妻子素提達為王后3個月後，去年7月「納妃」，將情婦詩妮娜正式冊封為貴妃。（法新社）

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