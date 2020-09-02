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    麥當勞被控種族歧視 52非裔加盟商聯手求償293億

    麥當勞被指控拒絕給非裔加盟商與白人加盟商同等的機會，52名非裔加盟商決定聯手向麥當勞求償10億美元。圖為上月麥當勞員工集體辭職並在店舖外抗議種族歧視的遊行照。（美聯社）

    麥當勞被指控拒絕給非裔加盟商與白人加盟商同等的機會，52名非裔加盟商決定聯手向麥當勞求償10億美元。圖為上月麥當勞員工集體辭職並在店舖外抗議種族歧視的遊行照。（美聯社）

    2020-09-02 21:10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞（McDonald's）今年第3次因種族歧視挨告，此次52名非裔前加盟商聯手告上法院，指控麥當勞拒絕給他們與白人加盟商同等的機會，導致他們的營收差距高達70萬美元（約新台幣2072萬元），因此決定向麥當勞求償10億美元（約新台幣293億元）。

    綜合外媒報導，這起訴訟案發生在伊利諾州（Illinois），52名非裔原告稱麥當勞讓他們的店開在低收入區，導致他們需要付出更多的保險成本，但換來的卻是銷量不如其他區域的結果。訴訟內容指出，原告的平均年營收為美金200萬元（約新台幣5921萬元），比麥當勞在2011年至2016年期間的全美平均年營收少了整整70萬元（約新台幣2055萬）；若和麥當勞在2019年的全美平均年營收相比更是少了90萬元（約台幣2664萬元）；扣除成本，平均每一位被告的損失約為400至500萬元（約台幣1.1至1.4億元）。

    麥當勞則回應，他們嚴厲否認這些指控，表示法院將會還給他們公道，並指出麥當勞無論對於加盟商或是員工一直都堅守多元化的承諾，並且強調麥當勞的加盟系統和人事系統絕對是「平等的」。

    麥當勞1日表示，公司的確會「推薦」加盟商合適的經營地，但加盟商最終可以決定是否要以官方推薦的區域做為經營地；而針對非裔經營者收入較低的問題，麥當勞官方昨日也表示目前狀況正在改善中。麥當勞執行長肯普津斯基（Chris Kempczinski）也強硬回應，消息一出後公司內部調查了該起訴訟案，他們不同意原告的求償索賠，並強調會「堅決對付」他們。

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