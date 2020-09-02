中國「山寨樂高」慘了！「樂拼」負責人重罰3.8億還要坐牢

中國法院今日公開宣判一起仿冒「樂高」案，被告李男遭判刑6年，並處以9000萬元人民幣（約新台幣3.87億元）罰金，其餘還有8名被告分別被處6個月至4年不等徒刑，並處相應罰金。（中央社，取自樂高官網、中國樂拼官網）

2020-09-02 19:20:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國法院今（2）日公開宣判一起仿冒「樂高」案，被告李男被判刑6年，並處以9000萬元人民幣（約新台幣3.87億元）罰金，其餘還有8名被告分別被處6個月至4年不等徒刑，並處相應罰金。

根據中媒報導，2015年至2019年4月，李男指使多人購買樂高系列玩具，透過拆解研究、電腦建模、複製圖紙後委託他人開製模具，設立玩具工廠專門複製樂高47個系列、663款拼裝積木，以「樂拼」為品牌，在網路及實體店面販售。

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2019年4月23日，上海公安局破獲此案，在李男租下的廠房查獲模具、組裝模具的零件以及樂拼各式包裝盒、說明書，以及銷售出貨單、相關電腦、手機，還有複製樂高系列的樂拼玩具產品。

經過中國版權保護中心版權委員會鑑定，認為樂拼公司的玩具、圖冊與樂高公司基本相同，構成複製關係。上海法院審理後認為該案犯罪人數眾多，侵權款式高達上百樣，估計不法所得超過3.3億元人民幣（約新台幣14.2億元），且絕大多數仿製品已經流入市場，對樂高公司造成重大損失，犯罪情節嚴重，社會危害性極大，因此依照各被告人在共同犯罪中的工作內容，認定被告人李某某為主犯，按照其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰；其餘8名被告人屬從犯，從輕處罰。

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