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    台海軍情》美報告揭解放軍侵台戰略 中國國防部嗆抹黑

    美國國防部公布2020年中國軍力報告，揭露中國解放軍侵略台灣的作戰方式。（路透）

    美國國防部公布2020年中國軍力報告，揭露中國解放軍侵略台灣的作戰方式。（路透）

    2020-09-02 17:26:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部公布2020年中國軍力報告，揭露中國解放軍侵略台灣的作戰方式，以及美國在《台灣關係法》架構下，持續提供台灣足夠的自我防衛能力，引發外界關注，對此中國國防部回應「抹黑中國軍隊現代化建設」，嗆「挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張」。

    根據五角大廈所公布的報告指出，中共視分裂的中國為虛弱的象徵，因此主張必須完成「終極統一」，時限可能落在2049年底前，同時也是中共要將解放軍打造為「世界級戰力」，目標是成為能夠打勝仗並堅定防衛國家主權、安全及利益的軍事力量。

    報告同時揭露，解放軍侵台的作戰方式，為緊密結合後勤、空中及海上支援，意在打破或迴避掉台灣的沿岸防衛，在台灣西岸的北南端實施搶灘，建立灘頭堡，運輸人員、物資至指定登陸地點，並發動攻擊佔領重要設施甚至是整個島嶼的控制權。

    由於台灣與中國軍力的差距增長顯著，台灣國防也將心力放在發展不對稱戰力上，美國則在以《台灣關係法》的基礎上實行一中政策及美中三公報，反對任何一方改變現狀，並持續提供台灣防衛性武器及軍事服務確保其自我防衛能力，達到和平、安全和穩定的目標。

    針對五角大廈報告，中國國防部新聞局今（2日）回應，美方報告充滿零和博弈的冷戰思維，渲染所謂「中國軍事威脅」，痛批美國「曲解中國國防政策和軍事戰略，抹黑中國軍隊現代化建設、國防開支、核政策等問題」，聲稱此舉將挑動兩岸對立、加劇台海形勢緊張，還揚言將視情況作出進一步回應。

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