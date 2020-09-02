阿富汗釋放近200名塔利班囚犯 欲儘速展開和平進程談判

阿富汗當局官員今天指出，將釋放約200名屬於塔利班（Taliban）民兵組織的囚犯，為和平進程展開談判，圖為先前獲釋的塔利班囚犯。（歐新社）

2020-09-02 17:01:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗當局官員今天指出，將釋放近200名屬於塔利班（Taliban）民兵組織的囚犯，為和平進程展開談判，這些囚犯皆來自涉及重罪的400名囚犯名單中，而他們的命運牽動著阿富汗政府與叛亂組織間的和平談判進程。

據《路透》報導，阿富汗官員表示，這批囚犯於8月31日晚間及9月1日從首都喀布爾（Kabul）的監獄中被釋放，與此同時，塔利班也釋放了6名阿富汗特種部隊成員，1位匿名阿富汗官員說，「我們希望完成囚犯交換，以利我們儘快開始和平進程」。

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另外1名消息來源則稱，囚犯交換工作可能會在今天完成。這400名重罪囚犯是最後剩下還沒被釋放的囚犯，目前阿富汗已釋放4600名囚犯，而這400名重罪囚犯屬於美國與塔利班2月達成美軍撤離協議的一部分內容，他們能否獲釋也是阿富汗和平進程的條件之一。

阿富汗當局原先以這400人涉及重罪為由，拒絕釋放任何一人，並稱須訴諸支爾格大會，因此，由長者及社群領袖組成的支爾格大會便召開會議，要解決政治問題。

阿富汗政府上月釋放了80名囚犯，而近幾日，塔利班與阿富汗又展開交火，週二（1日）阿富汗東部帕克蒂亞省爆發1起塔利班汽車炸彈攻擊事件，炸死3名阿富汗安全部隊成員，而阿富汗也展開激烈反擊，阿富汗國防部發聲明表示，過去24小時內，阿富汗當局在坎達哈城擊殺13名塔利班叛亂份子，在法利亞布擊殺11名塔利班叛亂份子，總共擊殺24人。

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