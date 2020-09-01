日貨輪觸礁漏油毀生態 模里西斯擬求償9.9億

日本大型貨輪「若潮號」7月在模里西斯近海觸礁，超過千噸燃油外洩造成當地生態浩劫。（路透）

2020-09-01 23:30:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本大型貨輪「若潮號」（WAKASHIO）7月在模里西斯近海觸礁，超過千噸燃油外洩造成當地生態浩劫，模里西斯政府計畫求償13.4億模里西斯盧比（約新台幣9.95億元）。另外，協助清理漏油的拖船昨晚撞上駁船，造成2死2失蹤。

綜合外媒報導，日本商船三井集團營運的巴拿馬籍大型散貨輪「若潮號」7月25日觸礁時，載有約3800噸燃油，據悉，有1000多噸燃油外洩海上，被污染的沿海地區已禁止捕魚，模里西斯政府也在8月7日宣布進入環境緊急狀態，擔心瀕物種恐受到影響。

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根據模里西斯政府文件顯示的擬議計畫，當局將向日方求償13.4億模里西斯盧比，這筆錢將用來支持受到漏油影響的當地漁民社區，其中12億盧比用於建造100艘漁船、970萬盧比用於為475名漁民和60名船長提供培訓。

模里西斯還要求花費1.34億盧比翻新愛比昂（Albion）漁業研究中心並為員工提供培訓，該研究中心是在日本幫助下於1980年代完工的老舊設施。

日本駐模里西斯大使館一名官員說，「我們目前收到各種要求，日本正努力盡快採取一切可能的措施」。日本將在週三派遣第3支救援隊到模里西斯。

另外，模里西斯總理賈諾納特（Pravind Jugnauth）今日表示，協助清理漏油的一艘拖船昨晚與拖曳的無人駁船相撞。港務局說，當時海況不佳，船上8名船員有4人獲救，2人死亡，正在尋找失蹤的2名船員。

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