中國揚言報復 德外長會見王毅後力挺捷克

針對中國外交部長王毅（左）對捷克的威脅，德國外長馬斯（右）今天在柏林與王毅會談後表示，歐洲必須更有自信捍衛自己的利益，不能成為美國和中國等強權的魁儡，他因此聯繫捷克外長派提賽克，向他表達德國的支持。

2020-09-01 21:18:33

〔中央社〕中國外長王毅揚言捷克參院議長維特齊將為訪台付出代價，德國外長馬斯今天強調，歐洲必須捍衛自己的價值，不願接受威脅，他已向捷克表達德國的支持。

針對中國外交部長王毅對捷克的威脅，德國外長馬斯（Heiko Maas）今天在柏林與王毅會談後表示，歐洲必須更有自信捍衛自己的利益，不能成為美國和中國等強權的魁儡，他因此聯繫捷克外長派提賽克（Tomáš Petříček），向他表達德國的支持。

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馬斯以歐盟輪值主席國外長的身份指出，歐盟在邊界以外也要捍衛歐洲的價值，成員國在外交政策肩並肩，用互相尊重的態度對待國際上的夥伴，反之也應如此，「不能用威脅」。

馬斯也重申歐盟對香港問題的立場，督促中國盡快讓香港舉行立法會選舉，不要再阻撓，並收回「港區國安法」對港人自由的限制，「我們希望完整實現一國兩制」。

針對新疆維吾爾族人被大量囚禁的問題，馬斯建議由聯合國組織獨立觀察團到現場調查，他並宣佈德國與中國下週將舉行人權對話，討論新疆等問題。

中國外長王毅8月25日起出訪歐洲，柏林是他的最後一站。王毅警告捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）訪台是「公開挑釁」，威脅他將「付出深重代價」，為王毅的歐洲行蒙上陰影，受到德國輿論的高度關注。

德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Rottgen）批評，王毅在訪問德國時對另一個歐盟成員國和一名國會議員點名威脅是對外交和民主的冒犯，呼籲歐盟團結保護個別成員國不被中國報復。

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