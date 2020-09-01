中印邊境又衝突！網熱議解放軍士兵遺書：如果我回不來了

印度軍方5月間釋出兩軍對峙畫面，中方指控印方越界、侵犯了中國領土。（圖取自微博）

2020-09-01 19:17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國解放軍自5月以來，頻頻在邊境和印度軍方發生衝突，甚至死傷慘重。解放軍似乎因此被嚇到，在印中兩國上月底爆發新一波邊境衝突後，傳出有解放軍士兵寫好遺書，暗示邊境衝突相當激烈。

根據海外親中網媒《多維新聞》1日報導，中國網路流傳的消息顯示，為因應對可能的中印邊境戰事，有解放軍士兵給後方的妻子寫了遺書，內容為「如果我回不來了，撫恤金給你；如果我傷殘了，離婚證給你；如果我回來了，把我給你」，引發熱議，這也暗示中印邊境局勢緊張程度已非常高。

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印度軍方昨天（8月31日）指出，中國解放軍於8月29、30兩日進行「挑釁軍事行動」，企圖在拉達克地區班公錯湖（Pangong Tso）南岸進入印度管轄地帶，不過印度軍方先發制人，阻撓解放軍進犯。

針對印度指控，中國隨後回應稱從未跨越兩國之間的實際控制線。

據印媒報導，印軍已緊急徵用印控喀什米爾的首府斯利那加到列城的公路，以運送軍用物資；同時，印軍已組織班公湖西側的印度村民進行撤離，這些動作很難不讓人聯想到邊境的緊張局勢。

5月以來，中印邊界衝突升溫，6月中旬，雙方軍隊在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，印度宣布20名士兵喪命，中方雖未公布死傷人數，不過外傳有超過40人傷亡。

中俄邊境情勢再度陷入緊張，圖為網傳解放軍留給妻子的遺書。（記者陳成良翻攝）

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