澳擬立法強制媒體付費 臉書揚言禁止分享新聞

Facebook今發聲明表示，如果強制向媒體付費的立法提案真的通過，將全面禁止澳洲的使用者分享新聞。圖為Facebook創辦人祖克柏。（路透）

2020-09-01 21:38:31

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府近日正在研擬一份立法草案，該草案規定，澳洲新聞業者可以與臉書（Facebook）及Google個別或者集體協商新聞內容的使用授權費，也就是說Facebook及Google必須支付一定的金額讓平台使用者瀏覽或分享新聞內容。對此，Facebook今（1）日發聲明表示，如果該提案真的通過，將全面禁止澳洲的使用者分享新聞。

綜合外媒報導，該草案規定，澳洲新聞業者可以與Facebook及Google個別或者集體協商新聞內容的使用授權費，若未來有崛起的大型科技公司，也可以納入協商規管範圍；若雙方無法達成協議，將由第三方仲裁員介入協商出合理的授權費，若Facebook或Google違反其協議，將有可能面臨最高1000萬澳元（約台幣2億1585萬元）的罰款。

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該草案也要求科技公司若欲更改影響內容顯示優先順序的演算法時，必須告知新聞業者，同時也必須與新聞業者共享在平台上瀏覽新聞內容的使用者數據。

澳洲競爭監管機構表示，立法規管的原因在於，近年來澳洲的傳統新聞業者在訂閱及廣告收入來源上受到了重大的打擊，在澳洲有三分之一的線上廣告收入都流向了Google及Facebook；此外，該機構於去年發布的報告顯示，傳統新聞業者很大一部分的讀者來源是來自於Facebook及Google等數位社群平台，但新聞業者完全缺乏與大型科技業者談判的能力。

政府方表示，原本是採勸導的方式，希望科技龍頭業者可以自願遵守與新聞媒體業者互利的守則，但討論上遲遲沒有進展，因此政府認為採取立法的手段是必要的。

面對該立法草案，臉書今發聲明表示，「若該立法草案真的成案，我們只能很遺憾地禁止澳洲的出版者及使用者在Facebook及Instagram平台上分享國內外的新聞」。

Facebook澳洲常務董事伊斯頓（Will Easton）表示，這是他們不得不為之的抗議之舉，強調這份草案只會傷害新聞媒體，並無益於澳洲新聞生態的發展，也同時也提到沒有一家企業能夠依草案的模式營運下去。

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