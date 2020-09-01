美解密《六項保證》 薛瑞福：華府有意為對台政策一錘定音

美國在台協會（AIT）8月31日今公布2則解密電報，表明《六項保證》始終是美國對台及對中政策的根本要素。（圖擷取自AIT官網）

2020-09-01 16:20:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府在8月31日解密2則對台灣軍售相關的電報，清楚表明《六項保證》是美國對台及對中政策的根本要素，一旦中國態度敵對侵略，美國將增加對台軍售。對此，美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福1日向《自由亞洲電台》（RFA）分析，此舉是美國對台灣的「再保證」，代表華府有意為相關政策「一錘定音」。

從川普政府卸任後重回華府智庫「2049計畫」（Project 2049）擔任主席的薛瑞福指出，華府將1982年雷根總統時代的「六項保證」文件變成公開紀錄，是為了再次向台灣提供保證，將眾所周知的內容留下明確的公開紀錄，讓日後的美國政府有所依據，可以承擔相應責任。

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他也重申，北京一向聲稱台灣的主權屬於中華人民共和國，但在美國的政策中，美方一向是「認知」北京的立場和表態，並未「承認」。

針對美國對台政策上的變化，離開行政部門的薛瑞福也打開天窗說亮話，指川普政府的政策，有助於修改原本的戰略框架，「美國的戰略清晰就是，台灣以現有或更好的形式持續存在，是美國的戰略利益；但美國的戰術模糊依然存在，也就是在台海某些特定情況下，美國會如何回應。」

據報導，在已故美國駐中國大使李潔明（James Lilley）回憶錄中，《六項保證》是1982年7月14日由已故總統雷根（Ronald Reagan）透過李潔明向台灣故總統蔣經國口述的「非文件」備忘錄，初稿一直存放在白宮國安會的保險箱，每當美國遇到對台軍售議題時，就會拿出來作為決策參考。

不過，由於過去一直列為機密文件，有關《六項保證》的說法有不同版本，直到2016年，蔡英文總統勝選後就任前夕，美國國會參、眾兩院才通過共同決議案，將《六項保證》清楚列為美台關係的基石。事隔近30年，美方更使《六項保證》成為公開紀錄，且由國務院主管亞太事務的助理國務卿史達偉逐條宣讀，意義重大。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）認為：「美國顯然正在討論（原本的）『戰略模糊』政策，但截至目前，我沒看到美國政策有朝向更清晰的方向調整的任何跡象。」

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