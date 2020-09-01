無懼中國「殺雞儆猴」威脅 港學者：推崇捷克人的勇氣
〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅批評捷克參議院議長韋德齊率團訪台是「公開挑釁」，揚言要讓韋德齊付出「沉重代價」。香港浸會大學社會科學院教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）認為，中國的動機很簡單，就是要「殺雞儆猴」，不過他也相當推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣。
根據《美國之音》報導，高敬文指出，中國未來必定會讓捷克付出些代價，而中國的動機就是要避免其他國家效仿捷克，但由於捷克和美國、德國及法國的地緣政治及關係都比中國更加密切，在經濟層面上也不一定要依靠中國，因此中國會對捷克採取哪些報復，仍有待觀察。
請繼續往下閱讀...
針對韋德齊率團訪台，高敬文則推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣，捷克議會必定已經考慮過這些代價，也願意付此代價，來交換訪台的後果，而捷克訪台也代表著部分歐洲國家轉向對抗中國。
高敬文認為，從王毅的訪歐行程就可看出，歐洲國家除了經貿議題外，更勇於表達對香港和新疆議題的關切，而歐洲民眾近年對中國的好感度持續下降，各國政府對中國頻頻使出「戰狼外交」也是日漸反感，雖然王毅這次歐洲行是在幫「戰狼外交」設下停損點，但成效可能不高，特別是，中國人在歐洲公眾的形象很難在短時間內好轉。