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    無懼中國「殺雞儆猴」威脅 港學者：推崇捷克人的勇氣

    香港浸會大學社會科學院教授高敬文推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣。圖為捷克參議院議長韋德齊。（資料照）

    香港浸會大學社會科學院教授高敬文推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣。圖為捷克參議院議長韋德齊。（資料照）

    2020-09-01 07:51:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長王毅批評捷克參議院議長韋德齊率團訪台是「公開挑釁」，揚言要讓韋德齊付出「沉重代價」。香港浸會大學社會科學院教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）認為，中國的動機很簡單，就是要「殺雞儆猴」，不過他也相當推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣。

    根據《美國之音》報導，高敬文指出，中國未來必定會讓捷克付出些代價，而中國的動機就是要避免其他國家效仿捷克，但由於捷克和美國、德國及法國的地緣政治及關係都比中國更加密切，在經濟層面上也不一定要依靠中國，因此中國會對捷克採取哪些報復，仍有待觀察。

    針對韋德齊率團訪台，高敬文則推崇捷克人無懼中國壓力的勇氣，捷克議會必定已經考慮過這些代價，也願意付此代價，來交換訪台的後果，而捷克訪台也代表著部分歐洲國家轉向對抗中國。

    高敬文認為，從王毅的訪歐行程就可看出，歐洲國家除了經貿議題外，更勇於表達對香港和新疆議題的關切，而歐洲民眾近年對中國的好感度持續下降，各國政府對中國頻頻使出「戰狼外交」也是日漸反感，雖然王毅這次歐洲行是在幫「戰狼外交」設下停損點，但成效可能不高，特別是，中國人在歐洲公眾的形象很難在短時間內好轉。

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