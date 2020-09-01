菲律賓疫情略緩和 馬尼拉9月維持一般社區隔離

2020-09-01 00:29:55

〔中央社〕菲律賓武漢肺炎疫情出現緩和跡象，總統杜特蒂今晚宣布，大馬尼拉地區9月維持一般社區隔離，全國只有疫情較嚴重的伊里甘市（Iligan）實施嚴格的「調整版強化社區隔離」。

菲律賓今天新增3446例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例、38人不治，累計22萬819例確診，共3558人病逝。

請繼續往下閱讀...

與8月初相較，當時菲國單日確診數屢創新高，8月10日確診病例更衝上6958例，近幾天通報確診數多在4500例以下，疫情略為緩和。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓大學武漢肺炎疫情研究團隊成員、數學研究所教授大衛（Guido David）指出，近幾週菲國通報確診數已緩和下來，但這個趨勢「隨時可能反轉」，須維持數個月疫情才能獲得控制。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今晚與菲國政府跨部門抗疫工作小組官員開會後宣布，大馬尼拉地區及位於中呂宋的布拉坎省（Bulacan）、馬尼拉以南的八打雁省（Batangas）、菲國中部塔克羅班市（Tacloban）、巴科洛德市（Bacolod）9月1日到30日將實施一般社區隔離。

另外，除了位於南部民答那峨島的伊里甘市實施「調整版強化社區隔離」外，菲國其他地區都實施寬鬆的「調整版一般社區隔離」。

「調整版強化社區隔離」下，大眾運輸和計程車停駛，僅允許公司行號50%復工，禁止國內航班、餐廳內用和理髮廳營業，且民眾出門須出示通行證。

「一般社區隔離」相對寬鬆，大眾運輸工具有限度地恢復行駛，並允許幾乎所有產業恢復75%營運。「調整版一般社區隔離」則是隔離措施中最寬鬆的等級。（編輯：張佑之）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法