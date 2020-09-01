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    逼喝中藥、沖消毒水 疫情也阻撓不了中國迫害維族

    受訪的維族婦女表示，社區工作人員每天會給她1個裝了中藥的白色瓶子，假如她不喝掉，就會再度被拘捕。（美聯社）

    受訪的維族婦女表示，社區工作人員每天會給她1個裝了中藥的白色瓶子，假如她不喝掉，就會再度被拘捕。（美聯社）

    2020-09-01 00:34:36

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國對新疆維吾爾族的迫害，沒有因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而暫停。《美聯社》報導，1名維吾爾族中年婦女表示，她在看守所內被迫喝下1種令她感到虛弱與噁心的藥，並被警衛以消防員般的姿態，用消毒水沖洗她們的身體，讓她們的皮膚嚴重受傷。

    維族人被迫服中藥抗疫 不喝就拘捕

    這名婦女被拘留1個多月後，雖然獲釋返家，但她仍然必須遵守嚴苛的防疫禁令，社區工作人員每天會給她1個裝了中藥的白色瓶子，假如她不把中藥喝掉，就會再度被拘捕。

    根據中國政府的通告、社群媒體文章，與受訪新疆人的敘述，有許多新疆居民被迫服用中藥治療，其中1款新疆人被迫服用的中藥「清肺排毒湯」，甚至含有被德國、美國、瑞士等國禁用的有毒與致癌成分。專家批評中國此舉違反醫學倫理，目前還沒有足夠的臨床數據能夠證實，中藥對抗新冠病毒的療效。

    新疆1週0本土傳播 政府卻不解封

    自7月中旬以來，新疆累積回報了826起武漢肺炎確診病例，目前新疆已經實施嚴苛的封鎖禁令逾45日，儘管過去1週新疆皆無新增本土傳播病例，禁令還是沒有被取消，新疆超過2500萬人口中，逾半處於封鎖中，只要違反防疫規定就會被拘捕。

    報導指出，北京6月初雖然也出現逾300起確診病例，但僅有部分社區被封鎖了幾個星期，抗疫措施較新疆與年初的武漢市溫和許多。

    對於新疆隔離天數超過常規的質疑，中國外交部發言人趙立堅29日表示，中國有關部門與新疆自治區政府秉持「人民至上、生命至上」的理念，及時採取有力的防疫措施，保障當地各族群的生命安全與健康，目前新疆疫情正積極地往好的態勢拓展。

    但美國科羅拉多大學研究維吾爾族的人類學家雷風（Darren Byler）認為，新疆是個警察區，基本上採用戒嚴法，中國認為維吾爾族無法靠自己維持治安，必須透過強迫，隔離檢疫才會有效。

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    新疆維吾爾人被迫喝下的中藥。（美聯社）

    新疆維吾爾人被迫喝下的中藥。（美聯社）

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