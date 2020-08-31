武漢肺炎》南韓單日增248例 文在寅痛罵不配合防疫

南韓總統文在寅（見圖）今日嚴正批評不配合政府防疫工作的行為，並呼籲有疑似症狀者應積極接受武漢肺炎病毒檢測。圖為文在寅於本月20日出席天主教會議照。（歐新社檔案照）

2020-08-31 23:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今（31）日新增248例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案例，其中238例為國內確診案例，10例為境外感染案例，目前累計確診人數達1萬9947例。今日是自南韓疫情出現反彈後，連續2天確診案例降至300例以下。

《韓聯社》報導，本月27日單日確診案例曾一度攀升至441例，之後逐步遞減至400例和300例以下。但專家認為，日常生活中的傳播管道仍在，現在判斷病例擴散速度趨緩還為時過早。再加上源於首都圈的集體感染目前正持續發酵並波及全國當中，感染途徑不明的病例也增至20%以上，仍有疫情進一步擴散的疑慮。

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南韓總統文在寅於今日主持青瓦台首席秘書和輔佐官會議時，也嚴厲批評不配合政府防疫工作的行為，並呼籲，有疑似症狀者應積極接受病毒檢測。

文在寅指出，還有許多815光化門集會參加者、部分教會教徒及其密切接觸者仍未接受病毒檢測，也許是出於錯誤的信念、假消息或是對政府不滿而不配合防疫，但這些行為讓許多國民的努力付諸東流，加重民生經濟負擔，令人遺憾。

文在寅也向大眾喊話，隨著首都圈實行加強版防疫措施，餐廳、咖啡店、補習班、讀書室、體育設施經營者的負擔將有所加重，對此感到非常歉疚，政府將全力爭取儘快恢復正常生產。

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