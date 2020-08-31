為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安倍請辭首相後首度進行熱線 美俄兩國同天與安倍對話

    日本首相安倍晉三（見圖）日前宣布因舊疾復發，決定請辭首相一職，他今天（8月31日）也分別與美俄兩國進行熱線對話，其中與美國在多項議題上達成合作，與俄國的熱線中也達成繼續協商和平協議的共識。（法新社）

    日本首相安倍晉三（見圖）日前宣布因舊疾復發，決定請辭首相一職，他今天（8月31日）也分別與美俄兩國進行熱線對話，其中與美國在多項議題上達成合作，與俄國的熱線中也達成繼續協商和平協議的共識。（法新社）

    2020-08-31 22:58:57

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前宣布因舊疾復發，決定請辭首相一職，將留任至9月17日待執政的自民黨選出新任總裁接任首相為止，安倍今天（8月31日）也分別與美俄兩國進行熱線對話，其中與美國在多項議題上達成合作，與俄國的熱線中也達成繼續協商和平協議的共識。

    綜合外媒報導，安倍在8月28日請辭後，今天（31日）分別應美國以及俄國的提議進行熱線對話，其中在與美國總統川普的通話中，川普盛讚安倍是「日本史上最偉大的首相」，並表示對「對最親密的朋友安倍首相辭職感到可惜」，安倍也向川普保證，下任首相將繼續強化美日同盟關係。

    雙方的熱線持續約半小時，會談中兩人決定將共同加速研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗與治療藥物，安倍也向川普說明日本在放棄部署「陸基薩德系統」後推出的「強化導彈防禦」政策。

    安倍也在俄國提議下，同日與俄國總統普廷進行熱線對談，普廷感謝安倍的努力，並讚揚他對日俄雙邊合作發展所作出的巨大個人貢獻，雙方也強調，為了兩國人民的利益、整個亞太地區的安全與穩定，必須加強俄羅斯與日本之間的睦鄰關係；日俄兩國也達成繼續協商和平協議的共識，未來仍會進行包括北方四島在內的日俄和平條約談判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轉推小英推特！ 安倍晉三：謝謝台灣朋友的溫馨慰問
    2020-08-31 18:25

    轉推小英推特！ 安倍晉三：謝謝台灣朋友的溫馨慰問
    請辭日本首相後 安倍與川普今早熱線會談
    2020-08-31 10:16

    請辭日本首相後 安倍與川普今早熱線會談
    「令和歐吉桑」菅義偉有意參選自民黨總裁 被認為最夠力
    2020-08-30 20:47

    「令和歐吉桑」菅義偉有意參選自民黨總裁 被認為最夠力
    鞏固美日同盟 安倍擬明年1月再會川普
    2016-12-07 09:53

    鞏固美日同盟 安倍擬明年1月再會川普
    國際今日熱門
    2020-08-31 06:24

    開心秀同學卡片！布拉格市長賀吉普訪台：6天行程排滿滿

    2020-08-31 00:14

    內蒙推新雙語教育政策 民間憂蒙語陷生存危機

    2020-08-31 06:29

    中國氣炸！沿途監視共軍 外媒：印度軍艦早已部署南海

    2020-08-31 05:30

    反漢語教學 內蒙古罷教罷課示威

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播