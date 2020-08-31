安倍請辭首相後首度進行熱線 美俄兩國同天與安倍對話

日本首相安倍晉三（見圖）日前宣布因舊疾復發，決定請辭首相一職，他今天（8月31日）也分別與美俄兩國進行熱線對話，其中與美國在多項議題上達成合作，與俄國的熱線中也達成繼續協商和平協議的共識。（法新社）

2020-08-31 22:58:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三日前宣布因舊疾復發，決定請辭首相一職，將留任至9月17日待執政的自民黨選出新任總裁接任首相為止，安倍今天（8月31日）也分別與美俄兩國進行熱線對話，其中與美國在多項議題上達成合作，與俄國的熱線中也達成繼續協商和平協議的共識。

綜合外媒報導，安倍在8月28日請辭後，今天（31日）分別應美國以及俄國的提議進行熱線對話，其中在與美國總統川普的通話中，川普盛讚安倍是「日本史上最偉大的首相」，並表示對「對最親密的朋友安倍首相辭職感到可惜」，安倍也向川普保證，下任首相將繼續強化美日同盟關係。

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雙方的熱線持續約半小時，會談中兩人決定將共同加速研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫苗與治療藥物，安倍也向川普說明日本在放棄部署「陸基薩德系統」後推出的「強化導彈防禦」政策。

安倍也在俄國提議下，同日與俄國總統普廷進行熱線對談，普廷感謝安倍的努力，並讚揚他對日俄雙邊合作發展所作出的巨大個人貢獻，雙方也強調，為了兩國人民的利益、整個亞太地區的安全與穩定，必須加強俄羅斯與日本之間的睦鄰關係；日俄兩國也達成繼續協商和平協議的共識，未來仍會進行包括北方四島在內的日俄和平條約談判。

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