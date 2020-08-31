武漢肺炎》受全球疫情拖累 中國製造業前景恐不樂觀

受到全球疫情影響，中國製造業8月份的採購經理人指數 （Purchasing Managers' Index）自7月的51.1％下降至51％。示意圖。（彭博資料照）

2020-08-31 23:58:07

〔即時新聞／綜合報導〕調查顯示，由於中國廣大的內需市場暫時抵銷了受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情打擊因而表現疲軟的出口市場，中國製造業8月份的經濟數據勉強維持在水平線之上，但經濟學者預測，倘若全球對醫療用品的需求下降，則中國之後的製造業前景恐怕不樂觀。

《美聯社》 報導，據中國國家統計局發布的數據顯示，中國製造業8月份的採購經理人指數 （Purchasing Managers' Index）自7月的51.1％略微下降至51％；其中一項生產子指標也從上個月的54％下修至53.5％，出口訂單指標更是只有49.1％。

請繼續往下閱讀...

採購經理人指數介於0％~100％之間，若高於50％表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期（Expansion），若低於50％表示處於緊縮期（Contraction）。

報導稱，中國是第一個為抗擊疫情而封鎖商業往來的經濟體，也是第一個試圖復甦的經濟體，而儘管中國內需市場正在回溫，但卻沒有符合共產黨的預料中的速度，同時美國與其他重要市場的確診病例數也還在上升，因此還很難判定中國的經濟前景。

報導也提及，一旦疫情穩定後，各國對口罩、手術手套等醫療用品的需求將會減少，勢必會影響到中國製造業的出口訂單，這會是一個中國政府需要面對的問題。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法