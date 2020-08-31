捷克議長訪台不怕中國制裁？ 學者：最壞情況GDP下降1％

捷克參議院議長韋德齊（左）率團訪台，進行為期一週訪問，讓中國外交部和官媒為之氣結；對此，捷克經濟學專家塞梅拉克指出，模擬中國實行經濟制裁後的最壞情況，捷克GDP會有1%的下降，影響的整體規模很小。（美聯社）

2020-08-31 21:40:32

〔即時新聞／綜合報導〕捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，進行為期一週訪問，讓中國外交部和官媒為之氣結；對此，捷克經濟學專家塞梅拉克 （Vilém Semerák）指出，模擬中國實行經濟制裁後的最壞情況，捷克GDP會有1%的下降，影響的整體規模很小。

綜合媒體報導，捷克訪台團引發中國官方強烈反彈，目前正在歐洲出訪的中國外交部長王毅、中國官媒接連跳腳，中國外交部發言人趙立堅今（31）日也嗆說，捷克議長公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價」。

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根據《德國之聲》報導， 布拉格國際事務協會中國研究項目負責人卡拉斯科娃（Ivana Karásková）受訪指出，「中國對於捷克可以施加懲罰的空間其實非常小」，中國從2012年開始在戰略上對捷克有所重視，通過對捷克政客和商人施加影響，而在捷克政界當中，中國利益的最大代理人就是現任總統齊曼（Miloš Zeman），他曾在不同場合表示，中國將會為捷克帶來數十億美元的投資，而這一承諾至今沒有成為現實。

卡拉斯科娃以中國曾威脅過的捷克汽車製造商「斯柯達」（Škoda）與經營消費金融的「捷信集團」（Home Credit）指出，斯柯達是大眾旗下的公司，因此本質上是一家德國公司，在中歐峰會還未召開的情況之下，中國對一家德國公司進行報復的可能性非常小；「捷信集團」則是在荷蘭註冊，因此也無法成為中國打擊捷克公司的目標。

捷克查爾斯大學經濟學專家塞梅拉克運用經濟模型模擬中國對實行經濟反制的最壞情況，他指出，「如果捷克失去所有來自中國的資金注入以及中國停止對捷克的商品和服務輸入的話，對捷克的影響很小。捷克出口到中國的商品佔到捷克出口總額的1.2%至1.3%，服務業的話，大約佔到2.3%，也就是說如果是最壞的情況，捷克GDP會有1%的下降，當然建立的模型不可能是完美的，但可以看出影響的整體規模很小。」

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