WTO秘書長阿茲維多提前辭職 8國人選角逐繼任

目前有8位候選人角逐世貿秘書長，分別為阿米娜．穆罕默德（上排左起）、馬杜赫、俞明希、圖瓦伊里、庫里（下排左起）、烏里亞諾夫斯契、伊衛拉及佛克斯。（法新社）

2020-08-31 19:55:23

〔即時新聞／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）今天（31日）卸任，目前共有8為候選人角逐大位。對此，不少專家警告，世貿組織恐面臨長達數月群龍無首的窘況，由其是在中美貿易緊張之際。未來無論誰接任，都將面對這個重擔，以及如何幫助會員國面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情引發的全球經濟大衰退。

綜合媒體報導，阿茲維多在今年5月就預告將在8月辭去秘書長。他自2013年接任，現在是第二任期，原定2021年8月31日任滿，而今提前辭職，世貿組織必須提前一年遴選新秘書長。

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目前有8位候選人角逐，分別是英國佛克斯（Liam Fox）、埃及的馬杜赫（Abdel-Hamid Mamdouh）、肯亞的阿米娜．穆罕默德（Amina C. Mohamed）、奈及利亞的伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、墨西哥的庫里（Jesus Seade Kuri）、沙烏地阿拉伯的圖瓦伊里（Mohammed al-Tuwaijri）、摩爾多瓦的烏里亞諾夫斯契（Tudor Ulianovschi）以及南韓的俞明希（Yoo Myung-hee）。

阿茲維多執掌世貿7年多，上任時可說是意氣風發，可外界認為中美緊張關係、美國川普政府經常譴責世貿等因素，使阿茲維多面臨龐大挫折與壓力，進而萌生提前辭任的念頭。

不少專家擔心，世貿下任秘書長的遴選作業上，恐因美國的強硬立場致使局面僵持，組織可能會面臨長達數月群龍無首的窘況。且未來無論誰接任，都將面對全球陷入停滯的貿易談判、如何遏止中美貿易緊張關係持續升級，以及幫助成員國面對疫情造成的毀滅性經濟衰退。

世貿秘書長阿茲維多（見圖）今天提前卸任。（歐新社）

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