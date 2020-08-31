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    林肯遇刺後5公分頭髮要拍賣！ 估成交價至少220萬

    美國前總統林肯的一束頭髮出現在拍賣會上，拍賣公司估計成交金額達新台幣220萬元以上。（美聯社）

    美國前總統林肯的一束頭髮出現在拍賣會上，拍賣公司估計成交金額達新台幣220萬元以上。（美聯社）

    2020-08-31 17:32:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在前總統林肯（Abraham Lincoln）的領導下走過內戰，最終廢除奴隸制，他於1865年遇刺身亡，被世人認為是美國最偉大的總統之一。美國RR拍賣公司公布，將拍賣林肯被刺時的一束長達5公分的頭髮，它被包在一紙血跡斑斑的電報裡，而電報上寫著林肯被刺的消息。

    根據《美聯社》報導，總部位於波士頓的RR拍賣公司表示，在9月12日於新罕布夏州舉行現場拍賣前，林肯的頭髮已開放網路競標，最低價為1萬美元（約新台幣29萬元），估計成交金額會高達7.5萬美元（約新台幣220萬元）以上。

    這束頭髮是在林肯遇刺後取下的，要送去給當時的肯塔基州郵政局長、林肯夫人的堂弟陶德醫生（Dr. Lyman Beecher Todd）。在林肯驗屍時，陶德也在現場。這束頭髮被包裹在一份當時美國戰爭部的電報上，由陶德的助手寄送。

    RR拍賣公司表示，它很確定這束頭髮和電報的真實性，部分原因是陶德的兒子詹姆斯·托德（James Todd）在1945年寫的信中提到，「從那時起，這束頭髮就一直完全由我們家族保管」。RR拍賣公司補充說，這束頭髮最後一次的出售紀錄是在1999年。

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