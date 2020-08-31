美國威州示威延燒川普將親訪 挨批加劇緊張局勢

美國總統川普預計將在9月1日親訪示威衝突不斷的威斯康辛州城市基諾沙。（美聯社）

2020-08-31 11:52:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州上週因非裔男子布雷克（Jacob Blake）被警方槍擊，引發威州城市基諾沙（Kenosha），白宮週末則宣布總統川普（Donald Trump）將在9月1日親訪基諾沙，民主黨則警告，川普的訪問恐加劇示威行動。

綜合外媒報導，白宮發言人迪爾（Judd Deere）29日向媒體表示，川普將親自前往基諾沙與執法人員會面，並調查示威行動所造成的破壞。川普的訪問則被認為將加劇基諾沙的緊張局勢。

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非裔男布雷克日前被警方連開7槍，導致腰部以下癱瘓，威斯康辛再度掀起反種族主義示威。白宮宣布川普訪問的消息後，引起民主黨的反彈，民主黨籍的威斯康辛副州長巴恩斯（Mandela Barnes）表示，考慮到總統過去的言論，並不認為川普現在前往基諾沙會有幫助。

基諾沙民主黨籍市長安塔拉米安（John Antaramian）也表示，競選議題會一直持續，基諾沙歡迎歷屆的總統到訪，但目前不是川普來訪的最佳時機，若是川普能稍等一段時間後再來，應該會更好。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）30日發表聲明，指責川普「不顧一切的鼓勵暴力」，共和黨則批評民主黨籍的州長、市長未能有效阻止示威行動，導致多起衝突和破壞事件的發生。

威斯康辛州城市基諾沙日前一名非裔男子布雷克被警方連開7槍，隨後爆發的示威行動已延燒一週。（路透）

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