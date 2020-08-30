安倍職辭背後有此用意？ 吳嘉隆：與美聯手對中共開戰！

安倍晉三（見圖）日前宣布辭任首相，後繼者人選馬上成熱議話題。（歐新社）

2020-08-30 20:59:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三本月29日表示因舊疾潰瘍性大腸炎復發，決定請辭。對此，總體經濟學專家吳嘉隆今天（30日）在臉書上分析，認為安倍的用意是要確保親美抗中路線，日本政府提前一年改組，等於提前完成準備，與美國聯手對中共開戰。

吳嘉隆今天下午分析，他首先解釋，日本首相最多只能連任三任，也就是最多九年，安倍任期是到明年，「不管安倍願不願意，身體狀況如何，他明年都要卸任」，因此安倍向要利用最後一年做政治安排，「以身體狀況為由辭職，目的是要安排合適人選接續他的政治路線」。

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吳嘉隆認為，安倍會全力確保自己的親美抗中路線，得以在明年之後延續下去，想安排一個「聽話」的人，讓安倍可以在幕後垂簾聽政，可又怕選出來的人不夠厲害，壓不住陣腳，就像日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫所言，「安倍有點像是1999年的李登輝，想提拔日本的連戰，來延續自己的政治路線，卻又怕日本的宋楚瑜跳出來搞破壞。」

吳嘉隆推測，無論是誰接任首相，都是過渡而已，因為做完安倍未完任期，明年還是要重新改選，接下來觀察重點要放在日本能否維持與美國的緊密關係、選擇親美或親中，但日本很大機率還是會選擇美國，「安倍路線被延續下去會是『大概率事件』。」

最後，吳嘉隆表示，假設如他所想，那麼日本提前一年改組，等同於提前完成準備，會與美國聯手來準備對中共的開戰，「也就是說，安倍的辭職背後代表美國與日本的鷹派路線的大集結，也許可看成是美中開戰的早期信號了。」

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