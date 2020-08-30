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    共和黨全代會後川普民調上升 民主黨票倉明尼蘇達州6市長倒戈

    川普向支持者喊話，以尋求連任。（法新社）

    川普向支持者喊話，以尋求連任。（法新社）

    2020-08-30 16:08:46

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選正式開打之際，傳統上為民主黨票倉的明尼蘇達州鐵嶺地區（Iron Range），有6名市長28日發表公開信，指控拜登背棄藍領階級，宣布支持川普和彭斯連任。與此同時，多個最新民調指出，在共和黨全國代表大會落幕後，川普進一步縮小與拜登的民調差距。

    明州《布雷納德派遣日報》（Brainerd Dispatch）29日報導，該州6名市長表示，他們與選區民眾一樣，數十年來均投票給民主黨，但當地工作機會持續外流至國外，拜登等職業政客支持差劣的貿易協議，「與工人階級脫節，與國家需求脫節，與我們鐵嶺區和像我們這樣的全美各地小城民眾脫節。」他們直言：「不是我們選擇離開民主黨，是民主黨離開我們。」

    他們也稱讚川普對抗中國、實施減稅、為工人爭取權益，「鐵嶺區開始復活，長久以來第一次有了生機，這都是因為總統的政策，以及他願意為我們而戰，我們當地充滿希望。」

    6名市長分別為維吉尼亞市（Virginia）的庫夫（Larry Cuffe）、奇斯霍爾姆市（Chisholm）的尚帕（John Champs）、伊利市（Ely）的諾瓦克（Chuck Novak）、兩港市（Two Harbors）的斯旺森（Chris Swanson）、埃韋勒斯市（Eveleth）的弗萊薩維傑維奇（Robert Vlaisavljevich）和巴比特市（Babbitt）的祖潘基奇（Andrea Zupancich）。

    另一方面，隨著2黨全代會在前2週相繼結束，總統提名人和眾多要角一一發表政策願景和演說後，CNBC電視台和Change Research民調機構近日公布的4904人民調顯示，在亞利桑那、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛等6個搖擺州，川普的施政滿意度上升2個百分點，從2週前的46％升至48％。

    至於應對疫情的表現，對川普表示滿意者升至47％，為5月中旬以來最高，且這個數字在本月初還僅有44％。不過，6州有51％選民認為，拜登和民主黨處理疫情會比川普和共和黨出色。整體來說，6州支持拜登的選民平均佔49％，川普則是46％。

    另外，另一民調機構「晨間諮詢」（Morning Consult）的4035人民調顯示，川普的支持度在共和黨全代會後上升，44％稱會投他一票，50％投拜登一票。在共和黨全代會之前，川普的民調支持度為42％，拜登則是52％。

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