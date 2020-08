紐約「大都會藝術博物館」封鎖5個月後重新開放

2020-08-30 16:30:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情不止,不過紐約州州長安德魯·古莫(Andrew Cuomo)於上週一(24日)批准開放部分文化機構,知名「大都會藝術博物館」(Metropolitan Museum of Art)也在經過5個月的封鎖以後,於昨(29日)重新對外開放,令民眾相當振奮。

根據《紐約NBC》報導,由於疫情尚未結束,大都會藝術博物館雖然重啟觀光,不過遊客必須提前預訂門票,建築內只容許25%的遊客量,其他安全準則也會到位,包括幫遊客測量體溫等等。博物館主席兼首席執行官韋斯(Daniel Weiss)表示,「雖然此舉能幫助我們增加收入,但我們的財務狀況仍處在低谷」。

請繼續往下閱讀...

報導提到,儘管紐約市部分文化機構和博物館已被允許重新開放,但一些著名景點仍在規劃中,例如惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)預定於9月3日才開放。據悉,大都會藝術博物館位於美國紐約州紐約市曼哈頓中央公園旁,是世界上最大的、參觀人數最多的藝術博物館之一。

The day is heeeeeeere! Friends, art-lovers, New Yorkers—welcome back. The Met reopens today at 10 am. ⁣❤️

⁣

Are you headed to The Met this weekend? Tag us in your photos and tell us about your Museum visit! ⁣

⁣

????: @taylorehill pic.twitter.com/bPsLkU8iaI