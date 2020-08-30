紐約「大都會藝術博物館」封鎖5個月後重新開放

紐約大都會藝術博物館重新開放，許多民眾相當開心。（圖擷取自推特）

2020-08-30 16:30:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不止，不過紐約州州長安德魯·古莫（Andrew Cuomo）於上週一（24日）批准開放部分文化機構，知名「大都會藝術博物館」（Metropolitan Museum of Art）也在經過5個月的封鎖以後，於昨（29日）重新對外開放，令民眾相當振奮。

根據《紐約NBC》報導，由於疫情尚未結束，大都會藝術博物館雖然重啟觀光，不過遊客必須提前預訂門票，建築內只容許25％的遊客量，其他安全準則也會到位，包括幫遊客測量體溫等等。博物館主席兼首席執行官韋斯（Daniel Weiss）表示，「雖然此舉能幫助我們增加收入，但我們的財務狀況仍處在低谷」。

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報導提到，儘管紐約市部分文化機構和博物館已被允許重新開放，但一些著名景點仍在規劃中，例如惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）預定於9月3日才開放。據悉，大都會藝術博物館位於美國紐約州紐約市曼哈頓中央公園旁，是世界上最大的、參觀人數最多的藝術博物館之一。

The day is heeeeeeere! Friends, art-lovers, New Yorkers—welcome back. The Met reopens today at 10 am. ⁣❤️

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????: @taylorehill pic.twitter.com/bPsLkU8iaI — The Metropolitan Museum of Art （@metmuseum） August 29, 2020

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