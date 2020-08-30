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    武漢肺炎》全球累計確診破2500萬 僅18天又增500萬例

    最新即時統計，全球累計確診已超過2500萬例。（圖擷自《約翰霍普金斯大學》即時統計）

    最新即時統計，全球累計確診已超過2500萬例。（圖擷自《約翰霍普金斯大學》即時統計）

    2020-08-30 15:52:16

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球持續肆虐，據最新即時統計，全球累計確診已超過2500萬例，僅花18天就從2000萬增加到2500萬，並已超過84.2萬人死亡。

    《約翰霍普金斯大學》最新統計則顯示，全球累計確診在今超過2500萬例確診，來到了2500萬9250例，累計死亡人數也達84萬2702人，全球病例總數從500萬到1000萬花了38天，從1000萬到1500萬花了24天，1500百萬增至2000萬花了18天，又同樣僅過了18天又增加500萬病例。

    美國仍為全球確診病例最高的國家，現已突破596.1萬例，死亡則是超過18.2萬。巴西確診則突破384.6萬例，死亡則是超過12萬，印度則是目前增長速度最快的國家，當地時間30日通報新增確診7萬8761例，創下全球疫情爆發以來，單日新增確診最多人的紀錄，目前累計確診達354萬2733例、6萬3498人死亡，此前的單日新增確診紀錄是由美國所創，美國7月16日通報單日新增確診7萬7299例。

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