南韓二波疫情大爆發！牧師夫妻確診隱瞞泡溫泉 當地人臉綠

一位溫泉業者透露，在這對夫妻訪問的當天共有700多名客人使用溫泉，而在夫妻來訪期間，約有300位使用過溫泉。。示意圖。（彭博）

2020-08-29 17:54:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，南韓近日爆發二波疫情，更出現病床不足窘境。在此之際，一對確診的牧師夫妻卻隱瞞了曾經泡過溫泉的事實，直到防疫人員調查後才發現，而根據溫泉業者透露，當天客人總共就有700多人，讓當地民眾相當憂心。

根據《韓聯社》報導，濟州島一名牧師與妻子在確診後，隱瞞了在本月23日曾泡過溫泉的事實，直到昨（28）日被濟州島檢疫局透過追蹤牧師的手機定位系統才發現，戳破牧師隱瞞行程路線。

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一位溫泉業者透露，在這對夫妻造訪的當天，共有700多名旅客使用溫泉，而在夫妻來訪期間，約有300人使用過溫泉。據報導，近日二波疫情爆發，來泡溫泉的客人幾乎都是當地人，因此對於此事相當害怕，也有泡過溫泉民眾不滿地抱怨：「不知道為何這對牧師夫婦故意隱瞞行程路線」。

對此，當地檢疫機關已經暫時封鎖溫泉館，並做出緊急措施，牧師夫妻也將會被依違反防疫措施被處罰。另外，檢疫機關已請當地在當日有泡過溫泉的民眾不要離家，並配合進行防疫；由於溫泉館還有來自其他地區的遊客，檢疫機關也準備向各地政府發函要求合作。

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