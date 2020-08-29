Google、臉書海底電纜 確定捨香港改連結台灣、菲律賓

美國谷歌、臉書公司的跨太平洋海底電纜計畫，確定將捨棄連結香港，改為連接台灣和菲律賓。（法新社檔案照）

2020-08-29 16:13:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國正著手推動「乾淨網路」計畫，意圖排除中共侵入威脅。《彭博》29日報導，美國2大科技鉅子谷歌（Google）和臉書（Facebook）連接美國和香港的海底電纜計畫，遭質疑潛藏國安漏洞後，2家公司已在27日提出新計畫，證實將改為連結台灣和菲律賓。

Google和FB在2017年提出打造美國至亞洲的「太平洋光纖網路」（Pacific Light Cable Network）計畫，但美國國安和司法機構6月17日建議聯邦通訊委員會 （FCC）否決連接香港的部分，因為隨著中國擴大控制香港，經香港傳輸數據可能會使美國公民承擔資安風險。

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據報導，香港合作夥伴「太平洋光纜數據通訊有限公司」（PLDC）實為中國第4大通訊服務供應商「鵬博士電信傳媒集團」子公司，而鵬博士又和中國情報單位以及國安機關有關聯。

Google發言人向《彭博》證實，已放棄原本連接香港的海底電纜計畫，但鋪設工程不會停止，因為公司已根據司法部建議，就電纜連結台灣和菲律賓重新提交計畫，以向各部門申請所需牌照。Google海底電纜連結台灣的部分，已在4月獲主管機關批准啟用，為期6個月。

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