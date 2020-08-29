日本奧運魔咒 每逢主辦年就換首相

兼任自民黨總裁的日本首相安倍晉三昨天舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意。（彭博資料照）

2020-08-29 15:58:57

〔中央社〕日本至今共主辦過3次夏季和冬季奧運，本來東京奧運應該在今年登場，這4次奧運登場的主辦年，日本首相都會換人，似乎成了日本另外一種「奧運魔咒」。

兼任自民黨總裁的日本首相安倍晉三昨天舉行記者會說明，因為舊疾潰瘍性大腸炎復發，認為自己在治療期間無法以充分體力行使職務表明辭意，但有鑑當前防疫工作為重中之重，所以在下一任首相選出前，會繼續行使職務。

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日本「日刊體育」報導，日本今年也不例外，只要是日本主辦奧運當年，日本首相就會換人做，而且鼠年也不斷發生首相更迭的情況。

2020年東京奧運原本今年7月登場，正好又碰上鼠年，安倍表明請辭首相之意，無意間又重覆上演相同歷史戲碼。

東京奧運及帕運組織委員會主席森喜朗對安倍請辭表示，希望安倍即使離任也能持續給予協助，同時也祝安倍早日康復。

根據整理，日本首度舉辦東京奧運的1964年，首相池田勇人9月住院，並在東奧閉幕隔天的10月25日表明辭意，繼任者是安倍外叔公佐藤榮作。

1972年日本札幌舉辦冬奧，佐藤榮作6月表明辭意，同年7月田中角榮內閣上路，這一年也是鼠年。

1998年日本舉辦長野冬奧，首相橋本龍太郎請辭，小淵惠三接任。

另外巧合的是，若不含今年，第二次世界大戰後共有6次鼠年，日本在其中5次鼠年都發生首相換人的情況；就連唯獨一次沒有首相下台的1984年，也因為自民黨內部發生權力鬥爭，給人強烈的「政變年」印象。

1948年，片山哲內閣總辭，蘆田均內閣上路；但蘆田內閣同年10月總辭，吉田茂內閣接任。

1960年，安倍外祖父岸信介請辭首相，池田勇人內閣上路。

1984年自民黨舉行總裁選舉，發生為了阻止中曾根康弘連任首相，想擁立時任自民黨副總裁二階堂進的黨內騷動。

1996年，首相村山富市請辭，橋本龍太郎接任。

2008年，首相福田康夫請辭，麻生太郎內閣上路。

2020東奧適逢鼠年，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後一年，安倍在這個時間點表明辭意，也讓日本政界開始擔憂明年東奧是否能如期舉行。

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