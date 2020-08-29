武漢肺炎》父母注意！南韓研究：病毒最多可在兒童呼吸道存留3週

南韓研究顯示，即使在輕微症狀或無症狀的小孩當中，咽喉拭子也可能在3個星期後發現新型冠狀病毒。韓國小學疫情期間開學示意圖。（美聯社）

2020-08-29 12:41:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近來一項基於91名兒童的研究顯示，即使在輕微症狀或無症狀的小孩當中，咽喉拭子也可能在3個星期後發現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒，顯示出兒童具有將病毒傳播出去的潛在可能，但尚無法說明這種「可能性」到底有多大。

據《BBC》報導，英國皇家兒科與兒童健康學院院長維納（Russell Viner）表示，在此之前，針對兒童和新型冠狀病毒之間的關係，存在著3個獨立但相關的問題，亦即小孩會感染病毒嗎？他們感染病毒的嚴重程度為何？他們會將病毒傳染給其他人嗎？

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維納說，首先，武漢肺炎肯定可以傳染給兒童，但抗體測試的數據表明，他們可能比成年人更不容易被感染新型冠狀病毒，尤其是12歲以下的兒童；再者，就算兒童被感染了，出現症狀的可能性也比成年人更少。

至於南韓最新的研究，則回答了「小孩會將病毒傳染給其他人嗎？」的問題，韓國研究者認為，兒童的呼吸道裡既然有可以檢測出來的病毒，這代表他們有能力傳播武漢肺炎。

不過，在兒童呼吸道裡發現了新型冠狀病毒，並不能完全證明他們傳播病毒的速度完全和成人一樣。英國利物浦大學兒童健康教授塞普爾（Calum Semple）表示，咽喉拭子上存在病毒並不一定等同於能夠將其傳播，尤其是那些沒有咳嗽或打噴嚏的小孩當中。

從邏輯上講，無論是兒童還是成人只要沒有咳嗽症狀，將病毒傳播到空氣中的可能性的確比較低，但大量無症狀的患者還是會對感染率產生顯著影響。因此，儘管目前對兒童所造成的傳染風險仍然無法確定，但假如要控制疫情這仍然是必須要掌控的一部分。

美國華盛頓特區國家兒童醫學中心的兒科疾病主任德比亞希（Roberta DeBiasi）表示，考慮到兒童確實能夠攜帶新型冠狀病毒，認為小孩沒有傳播能力是不合理的，而且儘管大多數被感染的兒童只出現輕度症狀或無症狀，但他們在社區傳播方面可能扮演著重要的角色。

因此，南韓的這項研究無疑說明了兒童在重新回到校園開學時，保持社交距離和良好衛生習慣是相當重要的措施。

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