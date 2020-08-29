應老闆要求16歲少女進籠照顧美洲獅 遭猛咬奮力搏鬥逃脫

16歲少女在老闆的要求下進籠照顧美洲獅。示意圖，非本新聞事件。（路透）

2020-08-29 12:52:07

〔即時新聞／綜合報導〕在沒有經過專業訓練的情況下，輕易與猛獸打交道相當危險。近來英國有一名16歲少女在老闆的要求下進入籠子照顧美洲獅，沒想到一開籠門就遭到猛力撲擊，狠咬她的手臂不放，甚至一路追咬出籠，少女掙扎許久才終於逃離現場。消息曝光後，鄰里紛紛擔心自身安危，網友也痛批該雇主相當不負責任。

根據《太陽報》報導，現年29歲的前賽馬騎手奧利弗（Reece Oliver）在英國斯特雷利村（Strelley）有座農場，並雇用一名16歲少女照顧馬匹，不過這名百萬富翁卻疑似要求未經專業訓練的少女，進入籠子照顧他去年從捷克購買的2隻美洲獅「洛基」（Rocky）和「蘿拉」（Rora），導致發生這場驚險的意外。

請繼續往下閱讀...

報導提到，消息曝光後，鄰里紛紛擔心自身安危，現年68歲的居民羅斯瑪麗·沃克（Rosemary Walker）表示，「鬆散管理下的獅子，可能會造成嚴重破壞」、「我根本不敢去想，如果有孩子晚上或是獨自一人走在街道時，遭受逃逸的獅子攻擊怎麼辦」。另外，網友也紛紛痛批該奧利弗相當不負責任，「美洲獅這樣的野生動物根本不應該被豢養」、「受過專業訓練的人也可能被攻擊」、「希望動物能夠被解放」。

不料遭受猛力撲擊，一路追咬出籠。示意圖，非本新聞事件。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法