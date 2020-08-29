敬佩！印度68歲女3公里路跑赤腳奪冠 只為贏獎金醫治丈夫

印度馬哈拉施特拉邦日前舉辦了一場路跑比賽，在3公里項目中成功奪冠的是68歲女性卡萊。圖為馬哈拉施特拉邦街景。（歐新社）

2020-08-29 11:49:49

〔即時新聞／綜合報導〕令人敬佩！印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）日前舉辦了一場路跑比賽，在3公里項目中成功奪冠的是68歲女性卡萊（Lata Kare）；身材纖細的她赤著腳，在眾人歡呼聲中衝越終點線，奪得5000盧比（合約新台幣2000元）獎金。然而，卡萊並未將這筆錢用在自己身上，事實上，她是為了生病的丈夫而跑，獎金全用以支付丈夫的身體檢查費。

根據《BBC》報導，卡萊的丈夫不幸罹病，需要做核磁共振掃描，但他們無法負擔這筆5000盧比的檢查費用。所幸天無絕人之路，卡萊意外從同個街區的年輕人口中得知馬哈拉施特拉邦即將舉辦路跑比賽，而冠軍獎金正好就是5000盧比。年輕人鼓勵卡萊，「奶奶，您經常走路，有機會贏的」，綜合考量之後，卡萊便毅然決然動身參加比賽。

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沒有運動鞋，沒有運動服，卡萊穿著印度傳統服飾「紗麗」，踩著拖鞋站上了起跑線，在賽道上邁開步伐，「我跑到拖鞋都爛了，我就脫下它扔在一邊，繼續跑」；卡萊對外媒表示，「我對賽跑沒概念，我就是決心要最快跑完」，信念堅定的她赤著腳奔跑，最後，終點線出現在眼前，而領先一眾參賽者的她聽到了觀眾的鼓掌歡呼，「我知道我贏了，我現在會有5000盧比」。

「她沒有想著自己，她跑步就是為了讓我得到治療」，對於妻子的努力和付出，卡萊的丈夫表示相當難過，「她這把年齡還要做這些」，不過他也為妻子的成就感到驕傲。一間電影製作公司獲知這段故事，大為感動，因此將卡萊赤腳奪冠的故事改編成電影，並邀請這位堅毅的女性在電影中擔綱演出她自己，讓卡萊相當訝異。

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