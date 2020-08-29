歐盟將實施制裁 白羅斯總統威脅中斷貨物運輸

白俄羅斯總統盧卡申科威脅，若是實施制裁將中斷歐盟與俄羅斯的貨物運輸。（美聯社）

2020-08-29 12:15:00

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟各國外長28日在德國柏林達成協議，將對白羅斯實施制裁，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）同（28）日則威脅，若施行制裁，將關閉與歐盟國家相連的邊境道路，中斷歐盟與俄羅斯的貨物運輸。

綜合外媒報導，歐盟各國外長28日完成協議，將針對白羅斯涉及操縱選舉、暴力鎮壓和平示威者的人進行制裁，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會後強調，不希望看見白羅斯變成第二個烏克蘭。歐盟目前預計將對20人頒布旅行禁令，並凍結資產。一名歐盟官員補充表示，目前名單人數尚未確定，可能會超過20人。

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盧卡申科同日則回應表示，若歐盟確定實施制裁，自己將阻止鄰國經由白羅斯領土，將貨物運送到俄羅斯。盧卡申科怒批歐盟過於自大，忘記白羅斯的重要性，並強調，將向歐盟展現真正的制裁。

據報導，波羅的海三國之一的立陶宛國內鐵路、港口運輸的貨物，約有3分之1來自鄰國白羅斯。白羅斯同時也是歐洲貨物運往俄羅斯的主要陸運路線，並設有將俄羅斯石油運往歐洲的管線。

盧卡申科怒批，北約組織（NATO）在白羅斯邊境進行軍演，並提到，已下令讓半數的軍隊進入戰備狀態，同時也和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）達成協議，若西方國家構成威脅，兩國的部隊將會團結。

白羅斯自8月9日的選舉以來，示威已延燒3週，上萬人要求「歐洲最後獨裁者」盧卡申科下台，並怒控政府操縱選舉。盧卡申科則持續否認反對派的指控，並指責西方國家試圖煽動抗議行動。

歐盟各國外長28日在德國柏林達成協議，將對白羅斯實施制裁。（歐新社）

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