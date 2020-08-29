武漢肺炎》日本增877例20死 死亡數為5月中至今最高

日本28日全境新增877例確診病例、20例死亡病例，死亡病例數為5月12日21例死亡之後的最高紀錄。圖為東京街景。（彭博）

2020-08-29 09:33:07

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本28日全境新增877例確診病例、20例死亡病例，較27日的865例有微幅上升例，但死亡病例數為5月12日21例死亡之後的最高紀錄。自25日以來，日本單日病例數皆維持在700例以上，各地區病例數增幅仍以東京都最多，28日單日新增達226例，累計病例數已破2萬；大阪府28日新增也破百，達106例。

根據《NHK》報導，綜合日本全境28日病例，共增877例確診，另增20例死亡病例，分別為大阪府9例、福岡縣3例、東京都和兵庫縣各2例，愛知、埼玉、山梨和茨城縣各1例；日本境內累計病例達6萬7358例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1274例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。重症病例方面，28日較昨日減少11例，累計共227例。

請繼續往下閱讀...

觀察各地病例方面，累計確診數皆突破3000例的地區包含東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區。東京都累計病例達2萬322例，為日本唯一確診病例數破萬的地區；大阪府單日新增逾百例，累計病例數來到8339例；神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，單日新增病例分別為75例、51例及66例；埼玉縣單日新增56例，累計確診病例3803例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法