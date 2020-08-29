為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》日本增877例20死 死亡數為5月中至今最高

    日本28日全境新增877例確診病例、20例死亡病例，死亡病例數為5月12日21例死亡之後的最高紀錄。圖為東京街景。（彭博）

    日本28日全境新增877例確診病例、20例死亡病例，死亡病例數為5月12日21例死亡之後的最高紀錄。圖為東京街景。（彭博）

    2020-08-29 09:33:07

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響日本；據統計，日本28日全境新增877例確診病例、20例死亡病例，較27日的865例有微幅上升例，但死亡病例數為5月12日21例死亡之後的最高紀錄。自25日以來，日本單日病例數皆維持在700例以上，各地區病例數增幅仍以東京都最多，28日單日新增達226例，累計病例數已破2萬；大阪府28日新增也破百，達106例。

    根據《NHK》報導，綜合日本全境28日病例，共增877例確診，另增20例死亡病例，分別為大阪府9例、福岡縣3例、東京都和兵庫縣各2例，愛知、埼玉、山梨和茨城縣各1例；日本境內累計病例達6萬7358例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1274例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。重症病例方面，28日較昨日減少11例，累計共227例。

    觀察各地病例方面，累計確診數皆突破3000例的地區包含東京都、大阪府、神奈川、愛知、福岡和埼玉縣等6個地區。東京都累計病例達2萬322例，為日本唯一確診病例數破萬的地區；大阪府單日新增逾百例，累計病例數來到8339例；神奈川、愛知、福岡縣確診病例數各別累計超過4000例，單日新增病例分別為75例、51例及66例；埼玉縣單日新增56例，累計確診病例3803例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無薪假變成永久裁員！美高梅國際酒店宣佈裁員1.8萬人
    2020-08-29 08:57

    無薪假變成永久裁員！美高梅國際酒店宣佈裁員1.8萬人
    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰
    2020-08-29 08:44

    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    美共和黨全代會落幕 4人確診武漢肺炎
    2020-08-29 07:23

    美共和黨全代會落幕 4人確診武漢肺炎
    武漢肺炎》烏克蘭再度關閉邊境 旅遊飯店業抗議
    2020-08-29 00:09

    武漢肺炎》烏克蘭再度關閉邊境 旅遊飯店業抗議
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    國際今日熱門
    2020-08-28 11:36

    館長槍擊案引外媒注意！中國、法國、新加坡紛報導

    2020-08-28 11:33

    巴威颱風登陸北韓！官媒罕見24時播報 金正恩：造成損失很小

    2020-08-28 11:27

    川普正式接受提名！ 代表共和黨角逐2020美國總統大選

    2020-08-28 12:25

    金與正也神隱1個月？專家分析：她可能被剝奪權力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播