美U-2偵察機飛入中國禁飛區 中嗆聲：邀美飛行員來看殘骸

中國人民革命軍事博物館發文嗆美「軍博請你來參觀U-2殘骸」。（圖翻攝自中國人民革命軍事博物館微博）

2020-08-29 09:28:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日在北海、黃海、渤海、南海進行軍演，傳出有美國U-2高空偵察機飛入渤海禁飛區，中國人民革命軍事博物館對此發文嗆聲「軍博請你來參觀U-2殘骸」。

中國人民革命軍事博物館在微博指出，歷史上中國曾多次擊落U-2高空偵察機，1962年9月9日，中國空軍地空飛彈部隊在江西南昌埋伏，首次擊落U-2高空偵察機，後來共擊落5架，成為全球擊落此機型最多的國家，飛機殘骸現在陳列於中國人民革命軍事博物館地下一層兵器大廳。

請繼續往下閱讀...

文內也介紹了60年代U-2高空偵察機的基本數據，飛行高度為27000公尺，最大平飛速度每小時810千公尺，續航時間8小時，有效偵查高度5000公尺至15000公尺，能拍出地面景物清晰圖像，相當於巨型空中間諜軍團。

文章指出，美國為國民黨空軍提供高空偵察機與培訓飛行員，成立黑貓中隊，當時中國最先進的米格-19戰機與U-2高空偵察機性能有落差，遂由地空飛彈部隊因應。1972年，美國總統尼克森訪問中國，承諾停止偵察飛行。

文末嗆聲，中國58年前能打下U-2高空偵察機，58年後能打下任何侵入中國的戰機，「前天闖入中國禁飛區的美國飛行員，有空帶上身份證，掃二維碼，來中國人民革命軍事博物館，參觀一下U-2高空偵察機的殘骸。我們會講給你聽，那是我們半個多世紀前打下來的！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法