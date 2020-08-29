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    中國若挑起台海戰爭 松田康博：恐面對美日台同時作戰

    美國海軍核動力航母尼米茲號、雷根號和羅斯福號3支航艦打擊群。（路透資料照）

    美國海軍核動力航母尼米茲號、雷根號和羅斯福號3支航艦打擊群。（路透資料照）

    2020-08-29 08:44:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近期不斷舉行大型軍演，並在26日於南海發射4枚中程彈道飛彈，被外界解讀為在警告美國。東京大學教授松田康博認為，中國向南海發射飛彈的行為與北韓的「偷襲」一樣，警告中國不要在台海、東海、南海誤判形勢，如果中國挑起戰端，恐怕會面臨美國、台灣、日本三方間同時作戰。

    松田康博最近接受《自由亞洲電台》（RFA）專訪時表示，中國這次發射飛彈是「偷襲」的行為，跟北韓的作為一樣，很草率。松田康博說，發射飛彈應該事先公布，像是1996年台海飛彈危機時，中國發射飛彈就事先宣布，通知台灣附近海域的飛機、船隻避開。

    在台海方面，松田康博呼籲中國不要誤判形勢，他指日本在台灣的僑民有2萬多人，若台海出現戰事日本勢必撤僑，如果美軍出動馳援，日本可以在後方做一些後勤的工作，台海戰事很可能一下變成中國同時跟台灣、日本、美國為敵作戰，對中國來說是一個最壞的狀況。

    松田康博分析，如果美中真的要全面打起來，中國應該看看當年日本偷襲珍珠港後的下場，假如中國偷襲美國的軍事衛星、沖繩的軍事基地、或海上的航空母艦打擊群，美國的還撃是更加嚴厲的，中國絕對不要以為自己先偷襲先發製人，就可以解決問題。

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