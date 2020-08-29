美豬牛開放》目前美發聲最高層級！副總統彭斯推文挺台

美國副總統彭斯稱為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。（美聯社）

2020-08-29 07:23:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日下午宣布，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，對此多位美國政要均做出正面回應，美國副總統彭斯更稱為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

彭斯在推特指出，台灣決定放寬對美國豬肉與牛肉進口限制，這是總統川普如何向國家兌現承諾的又一個例子，這也為進一步的經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

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與川普在大選打對台的拜登陣營顧問布林肯（Antony Blinken）也推文，稱台灣解除貿易壁壘的舉動對美國農民、牧場主以及美國經濟是有利的，與台灣之間更強的經濟聯繫，也支持了雙邊共享的民主價值觀、對區域和平與穩定的共同承諾。

此外，美國國務卿龐皮歐推文表示，美方歡迎蔡總統放寬美豬美牛進口限制，此項為美台雙邊進一步經貿合作打開大門；他最後並讚許蔡總統的領導力。

美國參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）也發布聲明，歡迎蔡總統放寬包含美牛等美國農產品進口限制的決定，他並向美國行政部門喊話，呼籲美方與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

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