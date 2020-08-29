為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台開放美牛豬 彭斯：為強化貿易夥伴關係開大門

    2020-08-29 05:27:56

    〔中央社〕美國副總統彭斯今天推文讚許台灣放寬對美豬美牛的進口限制，認為這為進一步經濟合作與加強夥伴貿易關係打開大門。

    彭斯（Mike Pence）的推文是對台灣開放美牛美豬進口的最高層級美國官員，也是繼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮國務院與美國商務部、農業部後，另一位對台灣開放表達讚許的官員。

    彭斯在推文中表示，台灣今天決定放寬對美國豬肉、牛肉的進口限制，是美國總統兌現對美農民與國家承諾的另一個例證，也為進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門。

    總統蔡英文在台北時間28日下午召開記者會表示，有關美國牛、美國豬進口，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

    對於蔡總統的宣布，蓬佩奧今天推文表示，美方歡迎蔡總統放寬美豬美牛進口限制，這項舉措為美台雙邊進一步經貿合作打開大門；他最後並讚許蔡總統的領導力。

    白宮國安會推文表示，台灣宣布進一步對美牛美豬開放市場，美方歡迎這項舉措，這對總統川普來說是又一次的勝利，他不負美國農民眾望。國安會並表示，期待未來強化美台經貿關係。

    美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也轉推蓬佩奧推文表示，這是一項正面消息，台灣是美國重要貿易投資夥伴，從台積電5月宣布將在美國亞利桑那州投資120億美元，建造半導體工廠就可見一斑，「移除這些貿易障礙（美牛美豬），為我們雙邊關係帶來更多機會」。

    美國農業部長帕度（Sonny Perdue）今早也透過推特表示，台灣向擴大美牛美豬進入當地市場踏出一大步，此舉符合以科學為依據之國際標準及雙邊長期承諾。他期待看到台灣實施這項措施，讓台灣消費者能享受更安全美味的美國肉品。（編輯：徐睿承）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-28 09:02

    WHO派人赴中卻沒去武漢？譚德塞：會再派專家到武漢調查

    2020-08-28 07:33

    中國軍演發射4枚飛彈 美國防部：破壞南海穩定局勢

    2020-08-28 08:28

    NBA罷賽挺黑命 川普：變得像一個政治組織

    2020-08-28 08:57

    戰狼滑鐵盧！王毅訪歐五國 一路遭輪番「洗臉」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播