中國外長抵法 民眾集結籲馬克宏施壓表態

2020-08-29 01:03:30

〔中央社〕中國外長王毅今天抵達法國，下午拜會總統馬克宏。法國聲援維吾爾、新疆、香港等民眾今早集結於外交部旁，要求法國政府秉持人權優先原則，明確要求中國停止迫害人民。

法國為王毅歐洲訪問的第4站，先前王毅訪問義大利、荷蘭和挪威，當地都出現示威民眾。

請繼續往下閱讀...

法國維吾爾協會以及自由西藏學生協會今早也集結法國外交部旁，一是呼應反新疆集中營的全球串連活動，除了巴黎外，東京、澳洲阿得雷德、法蘭克福、華盛頓特區等，都在同一時間舉辦聲援維吾爾的抗議活動。

二則是趁著法國總統馬克宏以及法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）接見王毅的時機，向法國政府施壓，呼籲總統秉持人權優先的原則，明確表達反對中國共產黨壓迫少數族群的立場。

今早外交部旁集結百餘人，現場維吾爾的東突厥斯坦國旗與西藏雪山獅子旗飄揚；此外，也可見聲援香港與台灣獨立的旗幟。一旁法國警察一字排開，高度戒備。

一位維吾爾協會成員接受中央社訪問時指出，新疆正在發生種族滅絕，目前有3到5百萬維吾爾人被關在集中營內，「法國政府目前為止都沒有正式向中國政府交涉這件事，所以我們今天在這裡，剛好是中國外長王毅到法國之際，希望透過我們的聲音，向法國政府表達心意，希望總統馬克宏為我們現在的情景開口說話」。

無疆界正義與法律協會會長德候許（Francois Deroche）則表示，眼前正在發生的事情是非常嚴重的，「我們不能跟不遵守基本人權的國家談協定，因為這是很危險的，健康關係是無法建立在掩飾這種犯罪之上的」。

他強調，在王毅訪問期間，只要法國還有一些尊嚴跟榮譽，就應該要談論這個議題，「作為一個人權國家，法國應該大聲地制止中國」。

一位參與活動的西藏喇嘛談到中國共產黨對西藏的宗教壓迫，他透過翻譯向記者說道，「對中國人來說，宗教是毒藥，他們不理解信仰能帶給人民幸福，他們不相信這些，他們想到的只有錢，和能用錢做什麼」。

在場除了維吾爾人，也有許多西藏人士，自由西藏學生協會會長多卡（Yangkey Dolkar）受訪時強調維吾爾、新疆、香港等社群集結力量的重要。她說，「受壓迫的人團結一致，擴大動員能量，對抗中國共產黨，台灣、香港、維吾爾、越南、蒙古等 … 不能再讓中國為所欲為」。

王毅明天將拜會外交部，30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動，法國維吾爾協會以及自由西藏學生協會將再度於30日早上舉辦集會，當面向王毅抗議，表達對中國罔顧基本人權的不滿。（編輯：徐睿承）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法