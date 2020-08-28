武漢肺炎》烏克蘭再度關閉邊境 旅遊飯店業抗議

受到武漢肺炎影響，烏克蘭政府宣布，從明（29）日起，將再次對外國人關閉邊境，此政策引起旅遊業與飯店業的反對，今（28）日在烏克蘭首都基輔舉行抗議活動。（美聯社）

2020-08-29 00:09:36

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，烏克蘭政府宣布，從明（29）日起，將再次對外關閉邊境，此政策引起旅遊業與飯店業的反對，今（28）日在烏克蘭首都基輔舉行抗議活動。

根據《基輔郵報》報導，除了多個旅遊協會組織參與抗議之外，也有許多從事娛樂場所工作的人員與業主一同要求烏克蘭政府重新開放邊境，他們認為，政府還將檢疫措施延長至10月31日，這會使已經經歷數個月邊境關閉而生計困難的業者，再次陷入困境。

請繼續往下閱讀...

入境旅遊經營者協會（Association of Incoming Tour Operators）表示，烏克蘭政府此項決策，對於烏克蘭作為一個旅遊勝地來說，已經產生負面的影響，該協會還指出，政府不應該全面禁止外國旅客入境，而是應該針對武漢肺炎盛行率高的國家禁止其遊客入境，並對國內外公民做進一步的健康檢查。

烏克蘭的旅遊業者原本期待10月之後旅客開始回流，但邊境關閉會延遲旅遊業的復甦，更影響了2021年的旅遊旺季。參與抗議活動者在社群媒體上推出了#OpenUkraineNow標籤，希望獲得社會各界的支持。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法