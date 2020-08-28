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    文在寅再換國防部長 提名陸軍參謀總長徐旭

    南韓總統文在寅今天提名陸軍參謀總長徐旭擔任新任國防部長，這是文在寅政府上任後，首次任命陸軍出身人士擔任國防部長。（歐新社）

    南韓總統文在寅今天提名陸軍參謀總長徐旭擔任新任國防部長，這是文在寅政府上任後，首次任命陸軍出身人士擔任國防部長。（歐新社）

    2020-08-28 21:14:45

    〔中央社〕南韓總統府青瓦台發言人姜珉碩今天表示，總統文在寅今天提名陸軍參謀總長徐旭擔任新任國防部長，這也是文在寅政府上任後，首次任命陸軍出身人士擔任國防部長。

    韓聯社報導，現年57歲的徐旭出身光州，從軍30多年，在軍中被視為優秀戰略人才，曾任韓美聯軍作戰處長、第一軍團長、聯合參謀本部作戰本部長等，去年就任陸軍參謀總長。

    姜珉碩表示，考量後續推動韓美戰時作戰指揮權移交作業、國防改革等政策，徐旭是接任國防部長的最佳人選。

    此外，外界分析，文在寅上任後兩任國防部長分別為海軍出身的宋永武及空軍出身的鄭景斗，這次選任陸軍出身的徐旭，有安定軍心的效果。

    文在寅政府7月初已進行部分國安相關首長人事變動，包括前國家情報院長徐薰轉任青瓦台國家安保室長，前民生黨議員朴智元接任國情院長、執政黨共同民主黨議員李仁榮接任統一部長等。

    文在寅啟動內閣改組後，關於撤換國防部長及保健福祉部長的傳聞不斷，不過，目前在各部長中只有就任滿2年的現任國防部長鄭景斗被更換，外界預估，可能是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化影響，待疫情穩定後將進行其他人事調整。

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