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    反送中12港人逃台遭海警逮捕 黃之鋒憂：可能被開槍

    外媒報導，包括李宇軒等12名曾參與「反送中」且正在保釋的香港青年，近日乘非法快艇來台時遭中國海警截獲並扣押，被指控涉嫌偷渡到台灣未遂。圖為一名港人正在被港警搜身盤查，與新聞事件無關。（路透資料照）

    外媒報導，包括李宇軒等12名曾參與「反送中」且正在保釋的香港青年，近日乘非法快艇來台時遭中國海警截獲並扣押，被指控涉嫌偷渡到台灣未遂。圖為一名港人正在被港警搜身盤查，與新聞事件無關。（路透資料照）

    2020-08-28 21:58:39

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，包括李宇軒等12名曾參與「反送中」且正在保釋的香港青年，近日乘非法快艇來台時遭中國海警截獲並扣押，被指控涉嫌偷渡到台灣未遂。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒憂心地說，中國海警有否開槍？12人有否傷亡？並要求港警必須交代港人被捕情況。

    黃之鋒在臉書表示，在綜合香港警務處處長鄧炳強的說法與媒體報導後，他有2點看法，第一，香港警方肯定知情，必須交代港人被捕情況：「昨天下午鄧炳強表示，對於港人被捕送中事件並未收到中國當局通知，只是透過傳媒得悉事件，這種說法實在相當奇怪，因為十二位手足不是昨日才被捕，而是在五日前經已被捕。」

    黃之鋒說，他先前就強調港府與中國設有「相互通報機制」，若然出現刑事或非正常死亡案件，中國公安必須在14日內向警方通報，而按警謊一貫習性，所謂「未收到當局通知」無非砌辭狡辯，迴避跟進港人狀況的責任。而今《文匯報》頭條已大幅報該事件，連被捕人士的人名、罪名、年齡，甚至連船隻的尺寸大小都一概披露，「難以想像警方要何等無能疏忽，才導致比起黨媒得悉更少資訊」。

    「中國海警有否開槍？十二人有否傷亡？」黃之鋒憂心地說，有港媒稱接獲中國海警登上漁船及快艇，並發射電槍拘捕疑犯的影片。「儘管未能確認該影片與是次港人被捕送中有關，但仍可見到中國部門的『執法』如何猖獗」。

    黃之鋒直言，港府與中國應盡快展開通報，確認被捕港人的身份、涉及罪名、扣留情況，有否任何傷亡狀況。同時，港府本來就有責任確保被捕港人獲人道待遇，以及享有會見律師等基本權利。

    黃之鋒強調，無論如何，希望身處香港的大家能夠繼續關注事件，在冤案黑獄的狀況很可能發生時，不論是否有宗教信仰，希望此刻大家都能祈禱，望天佑義人，好人一生平安。

    中國海警26日於微博發布公告，廣東海警局23日在香港東南方海域，查獲一艘非法越境的快艇，逮捕李姓、鄧姓等10多人。《自由亞洲電台》報導，該艘快艇上共有12名港青，其中一人為「香港故事」團隊成員李宇軒，其餘12人也都曾參加「反送中」運動。

    對此，我陸委會發言人邱垂正27日強調，台灣是一個法治社會，若以非法方式來台者，當事人和協助者會面臨刑事責任的追究，因此「政府絕不鼓勵，也呼籲相關人士遵守台灣法律。」

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