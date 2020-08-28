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    中國糧倉又出包！吉林爆玉米爬滿「黑蟲」 官方稱噴藥擺半個月就行

    中國吉林大安爆某國有糧倉內儲存的玉米佈滿「蟲眼」，倉庫內爬滿「黑蟲」。（翻攝自微博）

    中國吉林大安爆某國有糧倉內儲存的玉米佈滿「蟲眼」，倉庫內爬滿「黑蟲」。（翻攝自微博）

    2020-08-28 17:24:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「缺糧」危機浮現，上個月才有黑龍江糧商爆料該省有糧倉存放大量、散發酸臭味的水泡糧、酒精糧，甚至是摻有沙土的廢糧。今日中媒再爆，另有糧商從吉林大安糧食中心購買4千噸玉米，發現玉米上佈滿「蟲眼」，又見倉庫裡爬滿大量的「黑蟲」。對此，中儲糧證實目前該糧庫正在噴藥殺蟲，「噴完藥再放置半個月左右的時間就可以出庫了」。

    根據中媒《新京報》報導，這名糧商在7月23日於國家糧食交易中心平台上看到，中儲糧吉林大安糧食中心庫燒鍋鎮糧庫有玉米競拍消息，這批玉米的起拍價低，而她最終以每噸2100人民幣（約台幣8968元）的價格成功拍下4千噸玉米。她在本月16日前往糧倉欲將玉米裝上車時，發現這些玉米佈滿蟲蛀的痕跡，進入倉庫一看，發現地板上爬滿「黑蟲」，讓她痛罵這些糧食明顯不符合國家標準。

    對此，中儲糧大安直屬庫有限公司向記者證實，該倉庫正在噴藥殺蟲，稱「噴完藥再放置半個月左右的時間就可以出庫了」，說殺蟲藥物不影響玉米二次加工製作成飼料餵豬、雞等。又說由於目前只檢測完成糧庫表層一公尺深的玉米，尚未對更深層的玉米進行檢測，無法判定整個倉庫的糧食是否符合標準要求。

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