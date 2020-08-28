洪災重創中國9省市 官方：受災民眾逾200萬、1.3萬戶恐返貧

中國洪災重創貧民，受災民眾逾200萬人，1.3萬戶恐返貧。圖為安徽洪災情形。（美聯社）

2020-08-28 17:11:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，又連日暴雨成災，受創頗深。對此，中國國務院扶貧開發領導小組辦公室副主任洪天雲直言，入汛以來，截至8月21日，安徽等9個省市出現嚴重洪澇災害，涉及296個貧困縣，1萬5336個貧困村，受災民眾超過200萬人，1.3萬戶恐返貧。

綜合中媒報導，洪天雲於今（28日）在國新辦新聞發布會上表示，入汛以來，部分省份洪災非常嚴重，影響很大，主要表現在幾個方面，一是道路沖毀導致產品運不出來，阻礙了正常的「物資流通」；二是老百姓家裡受洪災以後，許多人從城裡回老家救災，導致「民眾收入」減少；三是「基礎設施」受到影響，包括民眾的居所。

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報導提到，截至8月21日，安徽等9個省市出現嚴重洪澇災害，涉及296個貧困縣，1萬5336個貧困村，超過200萬貧困人口受到影響，甚至有40多萬人出現飲水困難，還有3萬多人住房出現了問題，目前各級政府特別是扶貧部門已採取相關措施，其中可能出現返貧的近1.3萬戶已納入新的監測體系。

另外，微博相關新聞的留言區疑遭鎖住，無法正常閱讀。

微博相關新聞的留言區疑遭鎖住，無法正常閱讀。（圖擷取自微博）

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