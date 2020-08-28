為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洪災重創中國9省市 官方：受災民眾逾200萬、1.3萬戶恐返貧

    中國洪災重創貧民，受災民眾逾200萬人，1.3萬戶恐返貧。圖為安徽洪災情形。（美聯社）

    中國洪災重創貧民，受災民眾逾200萬人，1.3萬戶恐返貧。圖為安徽洪災情形。（美聯社）

    2020-08-28 17:11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未結束，又連日暴雨成災，受創頗深。對此，中國國務院扶貧開發領導小組辦公室副主任洪天雲直言，入汛以來，截至8月21日，安徽等9個省市出現嚴重洪澇災害，涉及296個貧困縣，1萬5336個貧困村，受災民眾超過200萬人，1.3萬戶恐返貧。

    綜合中媒報導，洪天雲於今（28日）在國新辦新聞發布會上表示，入汛以來，部分省份洪災非常嚴重，影響很大，主要表現在幾個方面，一是道路沖毀導致產品運不出來，阻礙了正常的「物資流通」；二是老百姓家裡受洪災以後，許多人從城裡回老家救災，導致「民眾收入」減少；三是「基礎設施」受到影響，包括民眾的居所。

    報導提到，截至8月21日，安徽等9個省市出現嚴重洪澇災害，涉及296個貧困縣，1萬5336個貧困村，超過200萬貧困人口受到影響，甚至有40多萬人出現飲水困難，還有3萬多人住房出現了問題，目前各級政府特別是扶貧部門已採取相關措施，其中可能出現返貧的近1.3萬戶已納入新的監測體系。

    另外，微博相關新聞的留言區疑遭鎖住，無法正常閱讀。

    微博相關新聞的留言區疑遭鎖住，無法正常閱讀。（圖擷取自微博）

    微博相關新聞的留言區疑遭鎖住，無法正常閱讀。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平慘了？ 英預言家爆：中國下半年多處地震、大騷亂
    2020-08-27 20:50

    習近平慘了？ 英預言家爆：中國下半年多處地震、大騷亂
    人民不買單！外媒曝習李勘災表演「不及格原因」
    2020-08-25 14:37

    人民不買單！外媒曝習李勘災表演「不及格原因」
    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans

    秒看開學生存攻略！買筆電送Vans
    窮的只剩錢？江西官員訪貧戶 豪華裝修惹議 網諷：說你窮你就窮
    2020-08-23 07:26

    窮的只剩錢？江西官員訪貧戶 豪華裝修惹議 網諷：說你窮你就窮
    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    2020-08-18 11:25

    長江上游支流現「百年一遇」洪水 四川史上首發最高級別警報
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    國際今日熱門
    2020-08-27 18:45

    美證實共軍發射4枚飛彈 環太平洋軍演指揮官說話了

    2020-08-27 20:50

    習近平慘了？ 英預言家爆：中國下半年多處地震、大騷亂

    2020-08-27 18:30

    封鎖不利消息 中國近期加強拆除民間衛星接收碟

    2020-08-27 18:58

    軍情動態》怕美軍看到？共軍黃海射飛彈 美民用衛星清楚拍到

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播