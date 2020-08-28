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    軍情動態》印度擬再向以色列採購2套空中預警系統

    印度預計將買進2套以色列航太工業（IAI）的Phalcon雷達預警系統，以及2架俄羅斯的伊留申-76運輸機。圖為印度將Phalcon搭配伊留申-76後組建的空中預警機。（法新社）

    印度預計將買進2套以色列航太工業（IAI）的Phalcon雷達預警系統，以及2架俄羅斯的伊留申-76運輸機。圖為印度將Phalcon搭配伊留申-76後組建的空中預警機。（法新社）

    2020-08-28 11:47:04

    〔即時新聞／綜合報導〕印度目前傳出準備和以色列和俄羅斯各簽訂10億美元（約新台幣293億元）的合約，買進2套以色列航太工業（IAI）的Phalcon雷達預警系統，以及2架俄羅斯的伊留申-76運輸機，為印度目前只有3架的空中預警機增添2架生力軍。

    《Defense World》 報導，Phalcon雷達預警系統將安裝在伊留申-76上，能夠對敵方的飛機入侵或飛彈發射做到示警的效果。消息人士透露，目前該軍購案在國會有望獲得批准，預計3年內完成交付。

    事實上，印度2004年就曾和以色列、俄羅斯達成三方協議，亦即印度從以色列那裏花費11億美元（約新台幣322億元）買進3套空中預警雷達系統；印度從俄羅斯方面以5億美元（約新台幣146億元）買下3架伊留申-76，從而打造出目前的3架空中預警機隊。

    印度在引進以色列、俄羅斯的技術和飛機之前，只有2架由巴西航空工業公司製造的ERJ-145飛機，加裝印度國防研究及發展組織（DRDO）的系統，雷達只能在250公里內提供240度的覆蓋程度，而Phalcon則可以在400公里範圍內提供360度覆蓋。

    印度的假想敵中國擁有大約30架空中預警機，包括空警-200、空警-2000、空警-500等等；巴基斯坦則配有中國製造的喀喇崑崙鷹ZDK-03，以及由瑞典紳寶-2000改裝而成的預警機，一共達到8架。

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