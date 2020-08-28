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    台海軍情》中國渤海「軍事任務」 一日兩起航行警告

    中國解放軍近來陸續發布軍演消息，範圍遍及黃海、南海、渤海。（美聯社）

    中國解放軍近來陸續發布軍演消息，範圍遍及黃海、南海、渤海。（美聯社）

    2020-08-28 10:42:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近來陸續發布軍演消息，範圍遍及黃海、南海、渤海，光是8月就有超過10場軍事訓練活動，今天中國海事局也宣布管制範圍。

    中國海事局今天發布航行警告，渤海海峽黃海北部執行軍事任務，於今天下午4時至9月4日下午4時於以下範圍執行軍事任務，船隻禁止駛入：

    1. 38°51′41″N 121°38′12″E

    2. 38°34′12″N 121°38′12″E

    3. 38°33′55″N 121°07′51″E

    4. 38°48′13″N 121°14′03″E

    另外今天渤海、渤海海峽上午11時至下午6時於以下範圍執行軍事任務，船隻禁止駛入：

    1. 38°21′16″N 120°45′44″E

    2. 39°04′26″N 119°29′52″E

    3. 40°10′56″N 120°25′46″E

    4. 39°56′49″N 120°45′54″E

    5. 38°42′21″N 120°43′02″E

    6. 38°42′21″N 121°27′36″E

    7. 38°22′47″N 121°27′27″E

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