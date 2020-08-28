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    WHO派人赴中卻沒去武漢？譚德塞：會再派專家到武漢調查

    世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞先前派專家前往中國考察病毒起源，卻被爆未曾造訪武漢，譚德塞27日則再度稱，將再組織國際專家前往中國考察。（路透）

    世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞先前派專家前往中國考察病毒起源，卻被爆未曾造訪武漢，譚德塞27日則再度稱，將再組織國際專家前往中國考察。（路透）

    2020-08-28 09:02:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞先前派專家前往中國考察病毒起源，卻被爆未曾造訪武漢，引發外界質疑。譚德塞27日則再度稱，將再組織國際專家前往中國考察，且這次也會到首先發現病毒的武漢進行實地研究。

    自中國湖北武漢爆發的武漢肺炎，在過去超過半年以來成為全球流行性傳染病，不少國家都將矛頭指向中國，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前雖派出WHO代表團前往中國調查武漢肺炎起源，但外媒報導指出，該團隊根本沒有到去年12月最先傳出疫情的武漢實地調查，這樣的作法再度引發外界質疑，WHO則稱該團只是先進行背景調查的先遣隊，並稱之後會有更大的國際專家組成的考察團造訪中國。

    譚德塞也表示本次專家團將會到首先發現病毒的武漢進行實地研究，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）則表示，世衛預期國際專家組會到訪武漢，與中國專家共同研究病毒來源。

    針對近期部分國家的疫情又出現反彈，譚德塞則表示大多是屬於群體聚集的集體感染導致，包含體育場所、夜總會、教堂等人群聚集場所，可能讓疫情出現更大範圍的擴散。對此譚德塞則強調，每個國家和社區都必須根據本身的風險程度，自行決定如何在安全情況下舉辦活動，有些則必須暫停這些活動，或是選擇用不同方式在安全情況下舉辦，像是在一些體育賽事上限制現場的觀眾人數。

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