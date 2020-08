美國史上第一人！原住民死囚伏法 被質疑侵犯自治權

美國死刑犯密契爾(見圖)26日晚間,被執行死刑,成為美國史上第一個被執行死刑的原住民。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國死刑犯密契爾(Lezmond Mitchell)26日晚間被執行死刑,成為美國史上第一個被執行死刑的原住民;其所屬的納瓦荷族自治區(Navajo Nation)控訴,死刑判決侵犯了他們的自治權。

綜合外媒報導,密契爾昨日在印第安納州特雷霍特區(Terre Haute)聯邦監獄中接受毒液注射死亡,2001年他在亞利桑那州東北角的納瓦霍保留地(Navajo reservation in the northeast corner of Arizona)謀殺一名納瓦荷族婦女與其孫女,並分屍掩埋,當年20歲的密契爾被控涉嫌一級謀殺、重罪謀殺與劫車致死罪,最後被判處死刑。

此項判決引起納瓦荷族首領以及其他13個部落首領反對,他們認為這是聯邦政府對他們的羞辱,律師阿米諾夫(Jonathan Aminoff)和巴基(Celeste Bacchi)表示:「儘管部落反對為他判處死刑,但他仍面臨處決,這反映出政府對部落主權的蔑視。」納瓦荷族自治區領袖也寫信給川普,要求減刑。

聯邦法院過去很少判決死刑,從1988年至今年7月只有3名死囚伏法,但在川普上台後,聯邦政府恢復執行死刑,7月執行了3名死囚的死刑。

密契爾的律師表示,根據聯邦法律,美國的原住民部落被賦予「部落選擇權(tribal option)」,若部落成員被判犯某些罪行(包括謀殺罪),部落可以選擇是否將判處死刑,大多數美洲原住民部落都未選擇死刑,但是密契爾案的檢察官引用「劫車致死罪」追究刑責,根據法律,劫車致死罪不屬於允許部落決定死刑與否的法定罪行之一。

