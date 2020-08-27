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    美國史上第一人！原住民死囚伏法 被質疑侵犯自治權

    美國死刑犯密契爾（見圖）26日晚間，被執行死刑，成為美國史上第一個被執行死刑的原住民。（美聯社）

    美國死刑犯密契爾（見圖）26日晚間，被執行死刑，成為美國史上第一個被執行死刑的原住民。（美聯社）

    2020-08-28 01:12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國死刑犯密契爾（Lezmond Mitchell）26日晚間被執行死刑，成為美國史上第一個被執行死刑的原住民；其所屬的納瓦荷族自治區（Navajo Nation）控訴，死刑判決侵犯了他們的自治權。

    綜合外媒報導，密契爾昨日在印第安納州特雷霍特區（Terre Haute）聯邦監獄中接受毒液注射死亡，2001年他在亞利桑那州東北角的納瓦霍保留地（Navajo reservation in the northeast corner of Arizona）謀殺一名納瓦荷族婦女與其孫女，並分屍掩埋，當年20歲的密契爾被控涉嫌一級謀殺、重罪謀殺與劫車致死罪，最後被判處死刑。

    此項判決引起納瓦荷族首領以及其他13個部落首領反對，他們認為這是聯邦政府對他們的羞辱，律師阿米諾夫（Jonathan Aminoff）和巴基（Celeste Bacchi）表示：「儘管部落反對為他判處死刑，但他仍面臨處決，這反映出政府對部落主權的蔑視。」納瓦荷族自治區領袖也寫信給川普，要求減刑。

    聯邦法院過去很少判決死刑，從1988年至今年7月只有3名死囚伏法，但在川普上台後，聯邦政府恢復執行死刑，7月執行了3名死囚的死刑。

    密契爾的律師表示，根據聯邦法律，美國的原住民部落被賦予「部落選擇權（tribal option）」，若部落成員被判犯某些罪行（包括謀殺罪），部落可以選擇是否將判處死刑，大多數美洲原住民部落都未選擇死刑，但是密契爾案的檢察官引用「劫車致死罪」追究刑責，根據法律，劫車致死罪不屬於允許部落決定死刑與否的法定罪行之一。

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