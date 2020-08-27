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    郭文貴聲稱：美民主黨若勝選擬推翻一中政策、承認台灣

    流亡美國的中國富豪郭文貴（見圖）26日爆料，聲稱他和美國民主黨「大老」通話得知，民主黨打算否定一中政策，甚至承認台灣。（法新社檔案照）

    流亡美國的中國富豪郭文貴（見圖）26日爆料，聲稱他和美國民主黨「大老」通話得知，民主黨打算否定一中政策，甚至承認台灣。（法新社檔案照）

    2020-08-27 20:42:35

    〔即時新聞／綜合報導〕被中國政府通緝、流亡美國的中國富豪郭文貴美國時間昨（26）日又爆料，聲稱他和某美國民主黨「大老」通電話，談及民主黨若贏得總統大選，打算推翻「一中政策」，甚至承認台灣。

    郭文貴在直播時爆料，當天下午，他和一位民主黨的女性高層通了40分鐘的電話，此人是美國前總統柯林頓、希拉蕊夫婦的親近朋友，也是美國前副總統、民主黨總統候選人拜登的好朋友，內容談及民主黨要否定一中政策，甚至承認台灣。

    郭文貴忍不住喊：「過去三個月的吆喝，口頭口砲，沒有這一句話管用！」他說，如果「一中政策」被否定了，「上海聯合公報」就廢了，如果一中政策廢了，那台灣就要獨立了，而台灣若獨立，香港、新疆、西藏、廣東就要獨立了，而這一切，他在三年前早已說過。

    郭文貴表示，如果上述地方一中政策都沒了，「這一句話勝過拜登、民主黨大會上講的千千萬萬」，此時共產就已經不是非法、合法政府的問題，而是成為犯罪集團了。

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