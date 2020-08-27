軍情動態》1艘1761億！美軍最神祕潛艦5年來首度現身

在挪威海岸附近現身的「海狼號」潛艦。（翻攝自美國海軍官網）

2020-08-27 18:44:16

〔編譯陳成良／綜合北報導〕美國海軍最神秘的潛艦——海狼級核動力潛艦首艦「海狼號」（USS Seawolf SSN-21），消失近5年後，近日出現在挪威海岸。美媒分析，「海狼」近5年來首度公開現身，是美國向俄羅斯發出的信號。

據美國軍情網站《動力》（The Drive）25日報導，美國海軍發布的一系列照片顯示，「海狼號」潛艦上週浮出水面，出現在挪威近海。

請繼續往下閱讀...

五角大廈潛艦的行動一向守口如瓶，對三艘先進且神秘的「海狼」級潛艦更是嚴格保密。報導認為，這種核動力快速攻擊潛艦主要用於進行情報活動和執行特別任務，這次在斯堪地那維亞半島公開露面，非常罕見，似乎是為了向俄羅斯傳達美國在該地區水下作戰能力的訊息。

1983年時，通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat, GDEB）為美國海軍設計海狼級潛艦，以取代洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艦。雖然海狼級潛艦先進得多，但價格也貴了許多。在冷戰末期（1989年）開始建造時的價格超過30億美元（約台幣872億元），依通貨膨脹率變化推算，約相當於2020年的61億美元（約台幣1761億元），使它們成為美國海軍有史以來最貴的攻擊潛艦。

不過冷戰結束後，美國對這類潛艦顯然失去迫切的需求，因此在1995年取消了打造29艘海狼級潛艦的計畫，最後只買了3艘。從此這些海狼負責執行特殊的祕密任務，以充分利用升級性能與強化的深潛力，而它們特別適合在戰略性日益升高的北極從事冰下任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法